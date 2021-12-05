ما هو جدول اجازات الترم الثاني هجري وميلادي 1443 – 2022

ما هو جدول اجازات الترم الثاني 1443 قامت وزارة التعليم السعودية بالاعلان عن موعد اجازة الترم الثاني 1443، وذلك بناء على التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجاري في المملكة العربية السعودية، وهو التقويم الذي يحدد كافة المواعيد من اجازات وامتحانات وغيرها من المواعيد التي توضح كيفية سير العملية التعليمية على مدار العام، ومع اقتراب بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية، نجد ان عمليات البحث تزداد بشكل كبير للتعرف على جدول اجازات الترم الثاني الرسمية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة مواعيد وجدول الاجازات للترم الثاني 1443 في المملكة العربية السعودية.

موعد بداية الترم الثاني 1443

تبعا للمواعيد المعتمدة في التقويم الدراسي للعام الدراسي الجاري في المملكة العربية السعودية فمن المقرر ان تبدأ الدراسة للطلاب بجميع المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية رسميا يوم الأحد الموافق الاول من شهر رجب لعام 1443، والذي يوافق يوم 5 من شهر ديسمبر، وذلك بعدما يتم الانتهاء من عطلة نهاية الترم الاول تبعا للتقويم الدراسي، والتي بدأت في يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2021 الموافق 20 من شهر ربيع الثاني 1443، حيث تستأنف وزارة التعليم الدراسة بشكل حضوري من المدارس لجميع الصفوف التعليمية تبعا للتعليمات والآليات المعتمدة منذ بداية العام الدراسي الجديد في السعودية، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد اعلنت عن اعتماد نظام جديد وهو نظام ثلاثة فصول بدلا من فصلين فقط على مدار العام الدراسي.

ما هو جدول اجازات الترم الثاني 1443

يحدد التقويم الذي راسي كافة الاجازة الرسمية والعطلات الخاصة بالله الدراسي بشكل عام، بما في ذلك كافة الاجازات المقررة للطلاب في الفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد اعتماد إجازة الأسبوع المطولة رسميا من قبل وزارة التعليم السعودية، لتمنح الطلاب قدر من الراحة بين الايام الخاصة بالدراسة على مدار العام، فمن المقرر ان يستمر الفصل الدراسي الثاني في السعودية حتى يوم الخميس الموافق الثالث من جمادي الاخرة 1443، وذلك الموافق ليوم السادس من شهر يناير 2021، ومن بعدها يحصل الطلاب على اجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق الثاني عشر من جمادي الاخرة.