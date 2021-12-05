رابط وظائف وزارة المالية السعودية 1443 التسجيل على المرتبة السادسة والثامنة نساء عبر جدارة

رابط وظائف وزارة المالية السعودية للنساء 1443، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع دعوة وزارة المالية السعودية خريجات العديد من المؤهلات المطلوبة للعمل على المرتبتين السادسة والثامنة لعدد 71 وظيفة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين الإداريين وذلك بالتعاقد حسب البنود الموضحة بلائحة الموارد البشرية، وقد تم تحديد رابط إلكتروني للتقديم خلال المدة التي حددتها الوزارة، وطبقاً للشروط الواجب توافرها في المتقدمات والآلية التي يتم من خلالها التسجيل الإلكتروني، هذا وحرصاً منا على توفير المعلومة الصحيحة لمتابعينا الكرام من مصادرها الرسمية، فإننا نوضح لكم الرابط الرسمي للتسجيل بالخطوات وتفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

رابط التسجيل على وظائف وزارة المالية

الدخول على منصة جدارة توظيف “eservices.masar.sa“.

مراجعة البيانات الخاصة بالمتقدمة وفي حالة وجود اختلاف يتم تقديم اعتراض.

تحديد الوظائف المعلن عنها في الإعلان.

قراءة التعليمات والإرشادات لملئ الطلب.

الضغط على حفظ الطلب.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل على وظائف وزارة المالية السعودية في تمام الساعة الواحدة صباحاً، من يوم الأحد الموافق 8 جمادي الأول 1443 الموافق 12/12/2021، ويستمر حتي تمام الساعة الواحدة مساء يوم الخميس الموافق 12 جمادي الأول 1443 الموافق 16/12/2021.

شروط التقديم على وظائف وزارة المالية

أن تكون المتقدمات من الحاصلات على درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير على حسب الوظائف المطلوبة. يتطلب التقديم على الوظائف المعلن عنها اختبار القدرة المعرفية المعتمد للخدمة المدنية. الترشيح يكون بالأولوية للمؤهلات للتخصصات الغير تربوية ثم تأتي التخصصات التربوية. في حالة حصول المتقدمة على المؤهل من خارج المملكة إحضار قرار معادلة مصدق عليه من وزارة التعليم السعودية. الوظائف المطلوبة تستلزم مقابلة شخصية. يتم مطابقة البيانات الخاصة بالمتقدمة مع الجهات ذات الصلة وفي حالة وجود اختلاف سيتم استبعاد المرشحة. الترشيح النهائي سيكون بعد مطابقة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية. سوف يتم إعلان أسماء المقبولات عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية.

وزارة المالية السعودية

هي أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، فهي المسئولة عن رسم السياسة المالية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية، وتقوم بعمل الميزانية العامة للدولة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، وتهتم الوزارة بتوفير الوظائف للسعوديين ممن لديهم الكفاءة لشغل الوظائف المتنوعة.