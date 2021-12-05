التسجل في حساب المواطن وطريقة الاستعلام عن الدفعات

تسجيل حساب المواطن وشروطه، ويعتبر هو برنامج حكومي للدعم تم إنشائة عام ٢٠١٧ بغرض تخفيف الأعباء الاقتصادية علي المواطنين في المملكة العربية السعودية وتقديم الدعم اللازم للأسر ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة وتامينهم من مخاطر التوسع والاصلاح الاقتصادي التي تقوم بة المملكة العربية السعودية، فقبل أن يتم قبولك للتسجيل في الموقع الخاص ببرنامج حساب المواطن يجب أن تتوافر بك الشروط اللازمة التي تم تحديدها بواسطة الحكومة بالمملكة السعودية، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتعرف على هذه الشروط، وكيفية التسجيل وطريقة الاستعلام عن دفعات البرنامج برقم الهوية.

كيفية التسجيل في حساب المواطن

إن برنامج حساب المواطن قد تم ابتكاره في المملكة العربية السعودية لكي تساعد به فئة محددة من الناس وهم الفئات المتوسطة أو المنخفضة في الدخل. حيث تقوم من خلاله بتقديم بعض المساعدات المالية، في حال كانت تلك الأسرة لا تملك مصدر للرزق ثابت أو كانت من الأسر التي تعاني من قلة الدخل.

التسجيل في حساب المواطن

الدخول على الموقع الإلكتروني من ca.gov.sa .

يتم اختيار إنشاء حساب جديد من القائمة الرئيسية.

نقوم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم و منها رقم الهوية، الإسم، قيمة الراتب، رقم الهاتف، بيانات عن العمل وأين تعمل.

ثم تقوم بكتابة رقم حسابك البنكي.

تقوم بتحديد عدد أفراد أسرتك.

ثم توافق على الأحكام والشروط الخاصة بالبرنامج.

بالنهاية تضغط على تسجيل.

بعد ذلك يتم النظر في ما إذا كنت مناسب للشروط او لا وإن كنت متوافق مع الشروط فسوف يتم صرف مبلغ من المال من قبل وزارة الموارد البشرية، وسوف نوضح لك تلك الشروط.

شروط الاستحقاق الواجب توافرها

هناك بعض الشروط التي تساعد في تخصيص هذا البرنامج لبعض الأشخاص المستفيدين والاكثر استحقاقًا ومن هذه الشروط الآتي:

من يقوم بالتسجيل على الموقع تكون جنسيته سعودية.

المرأة المتزوجة من مواطن سعودي.

السعودي الأعزب.

ألا يكون مستفيد من أي برامج دعم حكومية أخرى.

يكون من ذوي الدخل المحدود.

يشترط أن يكون عمره الأدنى 35.

يمكن أيضًا استحقاق المطلقات والأرامل و الحاضنات للأطفال، والأيتام.

المواطنين المستقلين في سكن خاص بهم.

المواطنين التابعين لخدمات الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن