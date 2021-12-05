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عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي للمساعدات وطريقة طلب مساعدة مالية وعلاجية عاجلة أو مساعدة في سداد الديون، والتي تأتي ضمن الخدمات السريعة التي يقدمها المكتب التنفيذي الخاص بجلالة الملك، والذي يتفرع منه الكثير من الفروع والتي تهدف إلي مساعدة الأسر السعودية في توفير الخدمات والمساندة في وقت الشدة مثل العلاج على نفقة الدولة ومساندة الأسر التي تعاني من الفقر وغيرها من الخدمات التي لا تعد ولا تحصى.

الديوان الملكي السعودي للمساعدات

مساعدات الديوان الملكي السعودي

العلاج علي نفقة الدولة: تعد من أبرز المساعدات والتي تلقي اهتمام الكثيرين، يتطلب من الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الذين يحتاجون إلي عمليات لا يتمكنون من سداد الرسوم الخاص بها أو من يعانون من ضعف الدخل ويرغبون في شراء العلاج أو غيرهم التقدم بطلب للديوان الملكي. المساعدات المالية: واحدة من بين أهم المساعدات التي تساهم بشكل كبير في استقرار الحال لدي معدومي الدخل أو أصحاب الدخل الشهري المتوسط، تعد أشهر المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي هي عدم قدر الشخص على سداد القروض ويرغب في المساعدة من الديون الملكي، يحتاج فقط الشخص إرفاق المستندات الدالة على عدم قدرته على سداد الدين. منح الديوان الملكي السعودي: يمنح الديوان الملكي مجموعة متنوعة من القروض المالية الكبيرة لبعض الفئات في المملكة أشهرها (المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة) تعد هذه المنح مساعدات مالية كبيرة تسلم إلي من يثبت أن ظروف المالية صعبة، يحتاج ممن ينطبق عليهم شروط التقدم للديوان الملكي مع رفع صورة من (السجل المدني، أو سجل العائلة، بطاقة الهوية، صورة من الهوية الوطنية). المنح السكنية: يمنح الديوان الملكي السعودي المواطنين الغير قادرين أراضي سكنية ومنح مجانية ضمن الإسكان التنموي التي تقدمة المملكة للمواطنين. الإفراج عن المساجين: يوفر الديوان الملكي السعودي فرص للمواطنين في التقدم بطلب الأعفاء عن المساجين وأسقاط حق الدولة عنهم والإفراج عنهم، بالإضافة إلى رفع المظالم عنهم مثل عدم وصول المستحقات إلى أصحابها، حيث يمكنكم الاستعلام عن هذه المعاملات من خلال رقم الديوان الملكي السعودي.

طريقة طلب مساعدة مالية أو علاجية عاجلة من الديوان الملكي

لا يقتصرعلى ملك بعينه بل هو مجهز لأي ملك يحكم البلاد، ومنذ تأسيسه وتزايدت الأسر المستفيدة من الخدمات التي يساعد بها المواطنين السعوديين وأيضا المقيمين، حيث تعد الآلية التي يتم التواصل بها إلي المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين سهله جدا وبسيطة للغاية، فهي لا أكثر من رسائل يتم إرسالها أما عن طريق البريد السعودي أو التواصل عبر

أوضح المكتب التنفيذي لخادم الحرمين “الديوان الملكي السعودي” أن المتطلبات اللازمة للحصول على أي مساعدة هي (معروض طلب المساعدة، بيانات طالب الخدمة، نوع المساعدة) ثم بعد ذلك عليه أن يتوجه إلي الموقع الإلكتروني وإتباع التالي:

نذكركم قبل الختام أننا في انتظار رسائلكم في التعليقات أسفل هذا المقال “الديوان الملكي السعودي للمساعدات وطريقة طلب مساعدة مالية وعلاجية عاجلة” من أجل مساعدتكم في الوصول إلي خدمتكم من الديوان الملكي السعودي.