نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتتاب المنجم البنوك المستلمة وتحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة إتش إس بي سي مدير سجل اكتتاب المنجم للأغذية عن سعر اسهم الشركة، والبنوك المستلمة للأفراد المكتتبين؛ حيث بدأ اليوم اكتتاب الأفراد في الطرح النهائي لأسهم الشركة، وقد خصصت 10% من إجمالي الأسهم بنسبة 1.8 مليون سهم، فيما خصصت 18 مليون سهم بنسبة 30% أمام الفئات المشاركة، تجدر الإشارة إلى أن شركة المنجم من الشركات الهامة التي تعمل باستيراد الأغذية وتوزيعها، وتتخصص الشركة في أنواع عديدة من الأغذية؛ منها المجمدة والمجففة والطازجة، وتمتلك الشركة الكثير من الفروع والمنافذ المنتشرة بمناطق متفرقة بالمملكة، كما تتميز بجودة المنتجات.

اكتتاب المنجم البنوك المستلمة

أعلنت شركة المنجم منذ فترة مبكرة عن رغبتها في طرح أسهمها في سون الأسهم المالية أما الفئات المشاركة والأفراد المكتتبين، وحددت البنوك المستلمة للاكتتاب، وقد بدأ بالفعل اكتتاب الأفراد اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة يومين أي حتى 6 ديسمبر، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سيتم تخصيص الأسهم المحددة لكل فرد، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن البنوك المستلمة وهي:

البنك الأهلي السعودي.

البنك السعودي البريطاني ساب.

مصرف الراجحي.

سعر اكتتاب المنجم

أعلنت شركة HSBC باعتبارها المستشار المالي لشركة المنجم ، ومدير سجل الاكتتاب والمسؤولة عن التغطية لعملية الطرح الأولى عن سعر سهم المنجم؛ حيث استقر عند سعر 60 ريال سعودي، وقد حددت الشركة كافة تفاصيل الاكتتاب في نشرة إصدار المنجم، من حيث:

عدد الأسهم المطروحة أمام المؤسسات؛ حيث بلغت 18 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم المنجم.

انتهت فترة اكتتاب الشركات منذ يوم 21 من نوفمبر الماضي للعام 2021.

نسبة الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد 10% من إجمالي أسهم الشركة لذلك.

تنتهي فترة الاكتتاب العام في 6 ديسمبر، لتبدأ الشركة في تخصيص الأسهم ورد الفائض.

شركة المنجم للأغذية

تعد شركة المنجم للأغذية أحد الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأغذية المحفوظة بكل أشكالها داخل المملكة.

حرصت الشركة على التواصل الفعال مع العملاء والمستفيدين، لذلك فقد خصصت رقم خدمة العملاء (920029855)، كما أتاحت عنوان البريد الإلكتروني لإرسال الاستفسارات والشكاوى، أو التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

يستطيع المكتتبين الأفراد التواصل مع أحد البنوك المستلمة اكتتاب المنجم، والإطلاع على الشروط والضوابط، واستكمال الإجراءات.