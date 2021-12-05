خطوات تقديم وظائف وزارة المالية للنساء 1443 عبر موقع جدارة وأهم الشروط

تقديم وظائف وزارة المالية للنساء 1443 فى المملكة العربية السعودية، حيث إن تلك الوظائف تعتبر واحدة من الوظائف الحديثة التى قامت الوزارة بالإعلان عنها على شبكة الأنترنت لأن يتقدم لها العديد من المواطنات فى المملكة الراغبين فى العمل فى مختلف القطاعات الإدارية والهندسية التابعة للوزارة.

وظائف وزارة المالية للنساء 1443

قامت الوزارة بالإعلان عن توافر نحو 71 وظيفة إدارية بمختلف القطاعات بالوزارة وتشمل القطاعات الهندسية والمحاسبية والإدارية لجميع المواطنات فى المملكة، حيث إن تلك الوظائف يتم التقديم لها إلكترونياً من خلال منصة جدارة للوظائف الإدارية، والجدير بالذكر بإن هذه الوظائف تندرج تحت سلم الوظائف الإدارية.

شروط التقديم فى الوظائف

وضعت وزارة المالية العديد من الشروط التى يجب إن تتوافر من أجل التقديم فى تلك الوظائف حيث تتلخص هذه الشروط فى مجموعة السطور التالية:-

إن تكون المتقدمة لهذه الوظائف مواطنة سعودية الجنسية ومن أبويين سعوديين.

يشترط إن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالريوس فى الوظيفة المقدمة لها.

إن كانت قد حصلت على شهادة جامعية من خارج المملكة العربية السعودية يجب إن يتم معادلة الشهادة فى وزارة التعليم.

يجب إن تكون على خبرة كاملة بطبيعة العمل فى الوظيفة.

اجتياز اختبار القدرات الخاصة بالوظائف.

اجتياز المقابلة الشخصية التى يتم تحديدها للمتقدمة فى الموعد المناسب.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لهذه الوظائف.

خطوات تقديم وظائف وزارة المالية للنساء 1443

يتم التقديم لتلك الوظائف إلكترونياً عبر منصة جدارة للوظائف وحتى تستطيع المتقدمة التقديم لتلك الوظائف عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-