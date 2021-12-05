متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التسجيل

متى موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443، التى قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عنها حيث ينتظر الكثير من المواطنين فى المملكة صدور هذا المعاش وذلك لأن هناك العديد من المواطنين الذين بحاجة له، حيث إن ذلك البرنامج يصرف للمواطنين من أجل المساعدة على تحسين الحالة المادية لهم.

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتطوير نظام معاش الضمان إلى النظام الجديد فى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك لأن يقدم هذا البرنامج العدالة الاجتماعية لكل المواطنين فى المملكة، حيث يعمل هذا المعاش على تحسين الحالة المادية لدى العديد من المواطنين ضمن خطة رؤية 2030 والتى تستهدف فيها المملكة تحسين مستوي الدخل للفئات الفقيرة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التى تنظم استحقاق الضمان، حيث إن هذه الشروط تتلخص فى السطور التالية:-

لابد من إن يكون المستفيد من البرنامج مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يشترط إن يكون فى عمر لا يقل عن 35 عاماً.

إن يكون غير حاصل على معاشات أخرى من الحكومة فى المملكة.

يجب إن لا يزيد الراتب الشهري له عن الحد الأقصي لمعاش الضمان الاجتماعى.

إن يكون المتقدم غير لدية ممتلكات عقارية أو سجل تجاري.

يشترط إن يلتزم المستفيد بتعليم الابناء والصحة التى وضعتها الوزارة.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443

إعنلت وزارة الموارد البشرية موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 بعد التسجيل حيث يتم صدور المعاش فى أول يوم فى الشهر الهجري التالى بعد التسجيل، حيث يتم الصرف وفقاً لخطة اللاوائح التى وضعتها الوزارة، وقد خصصت الوزارة خدمة رقمية للاستعلام عن المعاش حيث يمكن الاستعلام عن طريق التالى:-