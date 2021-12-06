حساب منصة إنعام www.mewa.gov.sa دعم مربي الماشية 1443 anaam.mewa.gov.sa

www.mewa.gov.sa دعم مربي الماشية 1443 عبر رابط وزارة البيئة والزراعة في المملكة والتي تتيح التسجيل الإلكتروني لدعم صغار المربين في ظل عدد من الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تواجه بشكل أساسي صغار المستثمرين الذين يتأثروا بشكل مباشر بالتقلبات في أسعار السلع والمحروقات، وقد تم التحول إلى التسجيل الإلكتروني في برنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن خطط المملكة للتحول الرقمي في جميع هيئات ومؤسسات المملكة ضمن رؤية 2030 لضمان معايير الكفاءة والفرص العادلة ودراسة جميع الطلبات.

حساب منصة إنعام www.mewa.gov.sa دعم مربي الماشية 1443 تسجيل anaam.mewa.gov.sa

تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بكل ما يخص صغار مربي الماشية وصغار المزارعين في المملكة، حيث تقوم بتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم الصغيرة لتخطي العديد من العقبات الحالية والمستقبلية التي تواجه مشروعاتهم في البداية أو المشكلات الطارئة التي تتعرض لها مشروعاتهم، ويأتي تقديم الدعم من الوزارة حسب أليات خاصة وشروط يتم انطباقها على الذين يتقرر لهم الاستفادة من خدماتها المالية والعينية، كما تقوم بتقديم خدمة الدعم والمشورة عبر منصة وأرقام الدعم الفني لصغار المربين.

العقبات التي من الممكن لها مجابهة صغار المربيين

يواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة عدد من المشكلات والعقبات والتي قد تودي بالمشروع أو تضر رأس المال وخاصة مع قلة الخبرة من اصحاب المشروعات، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم اللازم لهم إذا واجهتهم بعض العقبات كالتالية:

ارتفاع في أسعار المحروقات بما يضر بخدمات النقل والتدفئة في المشروعات الصغيرة لصغار المربيين.

تغير في أسعار الخدمات المقدمة من الجهات مثل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وجود أوبئة مفاجئة أو أمراض مكلفة قد تضر براس مال المشروع الصغير.