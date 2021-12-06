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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب منصة إنعام www.mewa.gov.sa دعم مربي الماشية 1443 anaam.mewa.gov.sa في المقال التالي
www.mewa.gov.sa دعم مربي الماشية 1443 عبر رابط وزارة البيئة والزراعة في المملكة والتي تتيح التسجيل الإلكتروني لدعم صغار المربين في ظل عدد من الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تواجه بشكل أساسي صغار المستثمرين الذين يتأثروا بشكل مباشر بالتقلبات في أسعار السلع والمحروقات، وقد تم التحول إلى التسجيل الإلكتروني في برنامج دعم صغار مربي الماشية ضمن خطط المملكة للتحول الرقمي في جميع هيئات ومؤسسات المملكة ضمن رؤية 2030 لضمان معايير الكفاءة والفرص العادلة ودراسة جميع الطلبات.
حساب منصة إنعام www.mewa.gov.sa دعم مربي الماشية 1443 تسجيل anaam.mewa.gov.sa
تقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بكل ما يخص صغار مربي الماشية وصغار المزارعين في المملكة، حيث تقوم بتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم الصغيرة لتخطي العديد من العقبات الحالية والمستقبلية التي تواجه مشروعاتهم في البداية أو المشكلات الطارئة التي تتعرض لها مشروعاتهم، ويأتي تقديم الدعم من الوزارة حسب أليات خاصة وشروط يتم انطباقها على الذين يتقرر لهم الاستفادة من خدماتها المالية والعينية، كما تقوم بتقديم خدمة الدعم والمشورة عبر منصة وأرقام الدعم الفني لصغار المربين.
العقبات التي من الممكن لها مجابهة صغار المربيين
يواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة عدد من المشكلات والعقبات والتي قد تودي بالمشروع أو تضر رأس المال وخاصة مع قلة الخبرة من اصحاب المشروعات، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم اللازم لهم إذا واجهتهم بعض العقبات كالتالية:
- ارتفاع في أسعار المحروقات بما يضر بخدمات النقل والتدفئة في المشروعات الصغيرة لصغار المربيين.
- تغير في أسعار الخدمات المقدمة من الجهات مثل ارتفاع أسعار الأعلاف.
- وجود أوبئة مفاجئة أو أمراض مكلفة قد تضر براس مال المشروع الصغير.
تسجيل منصة أنعام لدعم مربي المواشي
تتيح منصة أنعام التسجيل لطلب الدعم المادي والعيني لصغار مربي الماشية بالمملكة حيث تضم حوالي 35 خدمة يتم تقديمها لهم لتوفير الدعم الكامل لهم، وتم توفير تسجيل الخدمة إلكترونيا لدعم الانتقال الإلكتروني لمؤسسات المملكة الخدمية، وذلك في إطار رؤية 2030، ويتم التسجيل بالخطوات التالية:
- يتم الدخول على رابط وزارة الزراعة والمياه والبيئة للتعرف على شروط التسجيل والتعرف على ألية التسجيل الموحد.
- أو يمكن التسجيل عبر رابط منصة انعام لدعم صغار مربي الماشية.
- يقوم المستخدم بعمل حساب جديد للمستخدم.
- يتم استكمال البيانات المطلوبة” نوع الوثيقة – نوع مقدم الطلب – اسم المستخدم باللغة العربية والانجليزية – رقم الهوية الوطنية – تسجيل كلمة المرور – تأكيد كلمة المرور – اسم المنطقة – العنوان بالتفصيل – البريد الإلكترون – صورة شخصية لصاحب المشروع”.
- يقوم المستخدم بالدخول على رابط دعم مربي الماشية واستكمال بيانات الاستمارة المطلوبة.
يقوم مربي الماشية وأصحاب المشروعات الزراعية والحيوانية الصغيرة بعمل حساب خاص بهم على منصة إنعام www.mewa.gov.sa وذلك من أجل تلقي الدعم لمربي الماشية 1443 من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة والتي تقوم بدعم صغار المربين والمستثمرين فيها وفق عدد من المعايير التي تضبط التسجيل والعمل في المنصة، ويتم تسجيل anaam.mewa.gov.sa وفق شروط أساسية أن يكون المربي من الجنسية السعودية وأن يلتزم بمعايير التربية الخاصة بالمشروعات الصغيرة وأن يكون بالفعل مستحق للدعم أو يكون متضررا من عدد من الأشياء والإجراءات الاقتصادية بما يضر به ويؤثر على مشروعه الحيواني بشكل كامل.
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