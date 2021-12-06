tawakalna تحديث حالة محصن على تطبيق توكلنا 1443 استعدادات الحج والعمرة moh.gov.sa

تحديث حالة محصن على توكلنا 1443 التطبيق السعودي الشهير التي تقوم وزارة الصحة باستخدامه في التسجيل والاستعلام عن الحالات الطبية الخاصة بالسعوديين وكذلك المقيمين وأيضا الوافدين، حيث تقوم المملكة بوضع العديد من المعايير التي تقوم بتنظيم الدخول إليها في السنوات الأخيرة بعد انتشار فيروس كرونا في دول العالم وتفشيه بشكل خارج عن السيطرة في عدد من الدول الأخرى، وبما أن المملكة تعتبر قبلة ومزار لأغلب الجنسيات فتكون أكثر البلاد عرضه للعدوى بهذا الفيروس لذلك يكون على المملكة استخدام آلياتها للسيطرة على الأمر

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حيث قامت وزارة الصحة السعودية بالاشتراك مع وزارة الداخلية وأيضا الهيئة العامة للطيران بوضع خطط لمتابعة حالات القادمين إلى المملكة ومتابعة أعمال الفحص والتأكد من شهادات الحصول على الفيروس، كما تم محاصرة حالات الإصابة للقضاء عليها من خلال وضع بروتوكولات العلاج المناسبة للمصابين داخل المملكة وتوفير غرف وأطباء مناسبين ومؤهلين في غرف العناية الفائقة، كما قامت وزارة الطيران بوقف عدد من الرحلات الجوية من وإلى المملكة فترة لحين السيطرة على المرض ثم قامت بإعادة فتح باب السفر للمملكة بوضع عدد من الاستثناءات من عدد من الدول الموبوءة بالفيروس، كما تابعت وزارة الداخلية عبر ألياتها الخاصة تسجيلات وصحة بيانات التحصين ضد الفيروس من خلال السماح لوزارة الصحة باستيراد عدد من اللقاحات المعتمدة والتأكد من جميع البيانات وصحة الإجراءات، ليتم تكوين منظومة كبيرة متكاملة تمكنت وزارة الصحة من خلالها إعلان تراجع الحالة الوبائية الخطيرة بالمملكة لتصبح قرب المعدلات الطبيعية.

لقاحات كوفيد 19 التي اعتمدتها وزارة الصحة السعودية

كانت الوزارة قد اعتمدت لقاحات سينوفاك ولقاح سينوفارم وكوفاكسين للتحصين في شهر ديسمبر الجاري على أن يكون جميع الراغبين في الاستمرار داخل المملكة بالحصول على جرعتين من هؤلاء اللقاحات داخل المملكة بينما قامت بإضافة سبوتنيك إلى قائمة اللقاحات على أن يتم الحصول عليه ابتداء من يناير 2022 وذلك للتأكد من حصول الوافدين للمملكة بأحد هذه اللقاحات مع اتباعا نظام خاص في التسجيل.

شروط وزارة الصحة للقدوم إلى الممملكة

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة ضرورة أن يكون القادمين إلى المملكة محصن بأحد اللقاحات المعتمدة لدى الوزارة.

تكون اللقاحات المعتمدة هي سينوفاك ولقاح سينوفارم وكوفاكسين ويتم إضافة سينوفاك أيضا ابتداء من يناير 2022.

يقوم القادمين للمملكة بالتسجيل في تطبيق توكلنا السعودي قبل السفر للمملكة بيومين على الأقل.

يتم الحصول على جرعتي لقاح كورونا ويكون لدى القادمين ما يثبت ذلك.

يقوم الوافد بالعزل المؤسسي لمدة ثلاثة أيام بعد القدوم بعد القدوم.

يكون لدى القادم ما يفيد الحصول على مسحة قبل يومين من القدوم.

يجب الالتزام بكافة القوانين الصحية التي يتم تطبيقها بالمملكة لضمان السفر والزيارة الآمنة.

تحديث حالة محصن على تطبيق توكلنا

يكون على جميع السعوديين والراغبين في زيارة المملكة أو الوافدين غليها التسجيل في التطبيق الشهير بالخطوات التالية: