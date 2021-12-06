مساعدة مالية وعلاجية من الديوان الملكي السعودي لجميع المواطنين

مساعدة مالية وعلاجية من الديوان الملكي السعودي لكل من يسأل بخصوص طرق وخطوات الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي فهذا هو موضوع مقالنا اليوم حيث تقدم المملكة العربية السعودية باستمرار الخدمات المتعددة لمواطنيها لمساعدتهم على العيش حياة راضية وتساعدهم في تحمل أعباء الحياة الصعبة وحالة الغلاء الشديدة التي اجتاحت البلاد والظروف القاسية التي نعيشها بعد انتشار الجائحة وسنوضح لكم كيفية الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي في السطور التالية.

كيفية التقديم على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

يمكنكم التقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لمواطنى المملكة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول أولًا على الموقع الرسمي الإلكتروني للديوان الملكي السعودى.

قم بملء البيانات المطلوبة منك على الصفحة الرئيسية للموقع والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية الشخصية ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن السعودي.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ثم محل إقامتك الحالية.

اكتب الرمز المرئي الموجود أمامك في صورة ثم أنقر على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يتم نقلك إلى صفحة “الخدمات الإلكترونية” قم بالنقر فيها على “إرسال طلب شخصي”.

بعد ذلك قم بإدخال طلب المساعدات بشكل شخصي وإرسال برقية مع إرفاق أسباب البرقية معها.

وإرسال برقية مع إرفاق أسباب البرقية معها. ارفع جميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة منك للحصول على الخدمة ثم اضغط على “إرسال”.

شروط الاستحقاق الخاصة بالحصول على المساعدات المالية من الديوان السعودي

يمكنك الحصول على المساعدات المالية ولكن لابد أن تتوافر بك شروط الاستحقاق والتي تتمثل فيما يلي:-