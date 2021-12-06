“جدارة” موعد فتح رابط تقديم وظائف وزارة المالية 1443 للذكور والإناث عبر نظام جدارة 2021

وظائف وزارة المالية 1443 ، أعلنت وزارة المالية السعودية أخيرا عن إطلاق 71 منصب في مختلف المجالات، ويمكن لكل من يبحث عن وظائف شاغرة وفرص عمل حكومية في المملكة العربية السعودية التقديم فورا والحصول على الوظيفة، و أوضحت الوزارة عن توافر بعض الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على العمل بكل جدارة واستحقاق، كما بينت وزارة المالية أن التقديم يكون إلكترونيا عبر الأنترنت، حرصا على المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا حفاظا على الوقت والجهد، وكما عودكم موقع “ثقفني” بنشر أحدث فرص العمل المتاحة عبر بوابة التوظيف الإلكترونية “جدارة” أو غيرها، فسنزودك أدناه بكل التفاصيل حول التقديم علي وظائف وزارة المالية 1443.

رابط وظائف وزارة المالية 1443

أكدت وزارة المالية في الإعلان أنه وفقا للشروط المطلوبة، فإن باب التقديم مفتوح لكل المواطنين السعودييين، عبر منصة جدارة للتوظيف، وأشارت إلى أنها وفرت (71) وظيفة للرجال والنساء، حيث ستتم التعيينات وفق سلم رواتب الموظفين.

ولكل من يستفسر عن الموعد الذي حدده مكتب التسجيل والتقديم، فقد أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأحد 8 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 12 ديسمبر 2021. وتُغلق أبواب التقديم في غضون أسبوع واحد. ويجدر القول بأن الوقت الذي تفتح فيه منصة جدارة لتقديم طلب الحصول على الوظائف من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة 11:00 ليلا.

شروط التقديم على الوظائف



أوضحت وزارة المالية عن وجوب توافر الشروط التالية للتقدم لوظائف وزارة المالية 2021: