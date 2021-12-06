نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا بالسعودية الآن تخفيضات 50% على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي
أقوى عروض اكسترا في السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية، ترغب كل سيدة في أن يكون منزلها ملم بكافة الأجهزة الكهربائية وذلك ما يدفعها للبحث عن متجر للتعامل معه وتعتبر اكسترا واحدة من أبرز المتاجر الإلكترونية التي توفر إلى عملائها مختلف الأجهزة الكهربائية التي من بينها شاشات التلفاز والثلاجات والغسالات وإليكم في المقال التالي أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.
عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية بالسعودية:
تقدم اكسترا إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات التي تصل نسبتها لأكثر من 50% وإليكم في السطور الآتية العروض المتوفرة من اكسترا على الأجهزة المنزلية التي من بينها شاشات التلفاز وإليكم في السطور الآتية أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:
- كلاس برو تلفزيون 65 بوصة ذكي عالية الوضوح مع خصم بنسبة 50.1%.
- شاشة إل جي 75 بوصة مع خصم بنسبة 50%.
- تي سي إل 55 بوصة مع خصم بنسبة 31.17%.
- كلاس برو 58 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 50.01%.
- شاشة إل جي مع خصم بنسبة 52.5%.
- شاشة سامسونج 60 بوصة.
عروض اكسترا اليوم بالسعودية على الدفايات:
تقدم اكسترا تخفيضات على مختلف أنواع الدفايات التي من بينها كلًا من الآتي:
- كلاس برو دفاية زيتية 22000 واط ثلاثة مستويات للحرارة، 11 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
- كلاس برو دفاية زيتية 2500 واط ثلاثة مستويات مع 15 ريشة متوفرة باللون الأبيض.
- كلاس برو دفاية زيتية 2500 واط ثلاثة مستويات مع 13 ريشات متوفرة بلونين وهما الأبيض والأسود.
- دفاية كلاس برو سيراميك 2000 واط متوفر باللون الأبيض.
- كلاس برو دفاية سيراميك 2000 واط ديجيتال متوف باللون الأبيض.
عروض اكسترا على غسالات الملابس اليوم:
إليكم في المقال التالي أبرز العروض المتوفرة من اكسترا على غسالات الملابس التي من بينها كلًا من التالي:
- عرض خاص على كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل 14 كيلو مع تجفيف 9 كيلو متوفرة باللون الفحمي.
- غسالة إل جي تعبئة أمامية غسيل 9 كيلو مع تجفيف 6 كيلو متوفرة باللون الأبيض.
- توشيبا غسالة تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض والأسود.
- كما يوجد عرض على غسالة إل جي تعبئة علوية 11 كيلو متوفرة باللون الأبيض.
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