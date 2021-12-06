نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التواصل مع الديوان الملكي.. ومعرفة حالات القبول لتقديم المساعدة من قبل الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الديوان الملكي السعودي هو أحد الخدمات المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية لكل مديون يعاني من عدم قدرتة علي سدادها، وايضا يمكن أن يقدم المواطن الطلب حتي يحصل علي الأموال كنوع من أنواع المساعدة من الديوان، ومن المعروف ان الديوان الملكي يقوم بالمساعدة لكل مواطن يحتاج الي مساعدة مادية أو يحتاج الي تسديد ديونة، فهو ينفذ جميع التعليمات التي صدرت من الملك سلمان بن عبد العزيز، فهو يتابع بنفسه كل الشكاوي او أي شئ يقدمة المواطن، لذلك تم توفير طرق للتواصل بالديوان الملكي وأيضاً خطوات تقديم الطلب وكل ما يخصة، لذلك سوف نتحدث عنة بالتفصيل.

طرق التواصل مع الديوان الملكي

قامت المملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الطرق للتواصل مع الديوان الملكي، وذلك حتي يتم مساعدة المواطن، كما أنة يقوم بمتابعة جميع الشكاوي والطلبات وأيضاً المستندات، حيث يتيح فرصة الاستفسار عن اي شئ متعلق بالخدمات المقدمة من الديوان، و قد وفر الديوان الطرق التالية للتواصل معة:

رقم الهاتف 8004000000 من المملكة العربية السعودية.

يتم التواصل من خارج المملكة العربية السعودية عبر الرقم 9200000003.

وتعتبر هذة الأرقام هي الأرقام الرسمية الخاصة بالتواصل بالديوان الملكي، حيث يمكن من خلالها معرفة حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالطلب.

البريد الالكتروني الخاص بالتواصل بالديوان الملكي سواء المواطن المقيم داخل المملكة أو خارجها، فإن البريد هو [email protected]،

حيث يتم من خلال هذا البريد إرسال الطلب ومتابعة حالة الطلب أي تم قبولة او تم رفضة.

شروط تقديم الطلب في الديوان الملكي

هناك بعض الحالات التي يمكن من خلالها تقديم طلب التواصل مع الديوان الملكي حتي يتم الحصول علي المساعدة، فان هذة الحالات هي الآتي: