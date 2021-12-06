نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة المالية جدارة تعرف على وظائف وزارة المالية الإدارية الجديدة والتقديم عليها عبر جدارة eservices.masar.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم وظائف وزارة المالية الجديدة، حيث أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن عدد من الوظائف الإدارية للخريجات السعوديات، وسنتابع معكم في هذا المقال ما هي تلك الوظائف، وشروط التقديم، وكيفية التقديم عبر منصة جدارة الإلكترونية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين للتعرفوا على كافة التفاصيل.

وزارة المالية السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية في الساعات الأخيرة الماضية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وعبر تغريدة رسمية لحساب وزارة المالية السعودي عبر التويتر، عن دعوتها للخريجات للتقدم على عدد من الوظائف الإدارية، وقد أعلنت عبر موقعها الرسمي عن عدد تلك الوظائف وهي 71 وظيفة إدارية، كما وقد تابعنا معكم وظائف الأمن الخاص بالحج والعمرة 1443، فتابعوا معنا.

حيث تم الإعلان عن 71 وظيفة للنساء الخريجات، وهذا لصاحبات الشهادات العلمية في التخصصات المطلوبة والتي سنتابعها معكم، وهذه الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية)، وقد أعلنت الوزارة أنه يممكن للراغبات التقديم إلكترونيا عبر موقع جدارة الإلكتروني.

موعد التقديم على وظائف وزارة المالية

وقد أعلنت الوزارة عبر تغريدتها أيضا عن موعد التقديم، وهو كالآتي:

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 أي الموافق 8 جمادى الأولى 1443 هجريا.

يستمر التقديم الإلكتروني مفتوحا لمدة أسبوع.

شروط التقديم

ونتابع معكم الشروط والفئات المستهدفة التي أعلنت عنها وزارة المالية، وهي كالآتي:

الخريجات السعوديات بدرجة البكالريوس ودرجة الماجستير وهذا حسب ما يتطلب في الوظيفة المتقدم عليها.

خوض اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمات المدنية.

الأولوية تكون للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

في حالة حصول المتقدمة على الدرجة العلمية من خارج المملكة فيجب أن يتم معادلتها وتوثيقها من وزارة التعليم السعودية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

ما هي أسماء الوظائف المطلوبة بوزارة المالية

وسنتابع معكم المسميات الوظيفية للوظائف المطلوبة بوزارة المالية الجديدة، وهي كالتالي حسب ما جاء في الإعلان:

طريقة التقديم على وظائف وزارة المالية عبر جدارة

ويمكن لحضراتكن التقديم على الوظائف في موعد التقديم الخاص بها عبر موقع جدارة، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: