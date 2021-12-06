رابط جدارة تسجيل دخول والتسجيل في وظائف جدارة الحكومية 1443

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عمر شويل - جدة رابط “جدارة تسجيل دخول” المواطنين والتقديم على الوظائف الحكومية، حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية التسجيل في جدارة للتقديم على وظائف وزارة المالية، والنيابة العامة وغيرها من الجهات الحكومية، وذلك بهدف مساعدة المواطنين الباحثين عن فرصة عمل على إيجاد وظيفة مناسبة، فمن خلال التسجيل في جدارة يستطيع المستخدم التقديم على الوظائف المتاحة من خلال تقديم الطلب وتسجيل البيانات المطلوبة، ليتولى المسؤولين في الوزارة من إدارة عملية التوظيف، ومراجعة التفاصيل الخاصة بكل مرشح، فضلًا عن تدقيق البيانات المسجلة بشكل آلي،من خلال نظام الترشيح الآلي، لذلك تتسم عملية المراجعة بالكفاءة والشفافية.

رابط جدارة تسجيل دخول

وفرت وزارة الموارد البشرية منظومة جدارة للتوظيف، من أجل مساعدة الباحثين عن العمل على إيجاد فرصة مناسبة، حيث ينتقل المواطن إلى رابط جدارة تسجيل دخول، ويقوم بإنشاء حساب في توظيف جدارة، لذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول منظومة جدارة. تعبئة حقول البيانات المطلوبة. تسجيل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق البشري، ثم النقر على خيار دخول جدارة.

طريقة التسجيل في جدارة

يستطيع كل مواطن سعودي تنطبق عليه شروط التسجيل في جدارة، إنشاء حساب جديد في موقع جدارة، والتقديم على وظائف جدارة الحكومية، من خلال الخطوات التالية:

زيارة منظومة جدارة للتوظيف. اختيار تسجيل جديد في جدارة. تسجيل البيانات الأساسية من رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. إدخال رمز التحقق البشري. تسجيل دخول جدارة. إضافة البيانات الشخصية والبيانات الصحية في الحقول المخصصة. تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان، وبيانات المؤهل العلمي. إرفاق المستندات التي تثبت صحة البيانات الواردة. التعهد بصحة البيانات المسجلة لذلك. النقر على خيار حفظ الطلب.

شروط ومتطلبات التقديم في وظائف جدارة

حددت وزارة الموارد البشرية الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف جدارة الحكومية عبر رابط جدارة تسجيل الدخول، التي من أهمها أن يكون سعودي الجنسية، حيث أنه غير مسموح لغير السعوديين التسجيل في جدارة، كذلك لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام، وأنه يكون حاصل على شهادة البكالوريوس فيما أعلى، ولكن هذه الشروط تختلف عن الشروط الخاصة بالوظيفة المتقدم عليها، فهذه الشروط أساسية في رابط جدارة تسجيل دخول، وبالتالي يتوجب على المتقدم مراعاة شروط التقديم على الوظائف الحكومية.

التقديم على وظائف وزارة المالية 1443

أعلنت وزارة المالية عن طرح 71 وظيفة شاغرة للنساء بنظام التعاقد على سلم رواتب الموظفين العام، على المرتبتين السادسة والثامنة، وقد حددت مواعيد التقديم التي تبدأ في الأحد القادم الموافق 8 جمادى الأولى في تمام الواحدة صباحًا عبر جدارة للتوظيف، ويستمر باب التسجيل مفتوح حتى نهاية دوام الخميس الموافق 12 جمادى الأولى الساعة الواحدة مساءً، وعلى الراغبات في التقديم مراجعة اشتراطات التقديم والقبول في وظائف وزارة المالية.

رابط التسجيل في وظائف النيابة العامة عبر جدارة 1443

خصصت وزارة الموارد البشرية رابط جدارة تسجيل دخول؛ حتى يتسنى لباحثي العمل التقديم على الوظائف الإدارية والتعليمية الشاغرة، التي تحرص الجهات الحكومية الإعلان عنها، بما فيها وطائف النيابة العامة التي بدأ التقديم عليها اليوم عبر جدارة للتوظيف؛ حيث أعلنت عن توفر 184 وظيفة شاغرة بينهم 91 وظيفة نسائية، و193 وظيفة للرجال، وقد حددت شروط ومتطلبات التقديم المتمثلة في المؤهل الدراسي دبلوم فأعلى، واجتياز اختبار القدرة المعرفية، بالإضافة إلى حضور المقابلات الشخصية المحددة للحاصلين على نقاط ترشيح أعلى، وستقوم النيابة العامة بالإعلان عن المرشحين عبر موقعها.