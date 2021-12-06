نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة للتوظيف تسجيل الدخول والتقديم على وظائف وزارة المالية الإدارية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة “جدارة تسجيل الدخول” للتوظيف والتقديم على وظائف وزارة المالية للنساء 1443، حيث أعلنت عن طرح 71 وظيفة شاغرة بنظام التعاقد، وحددت شروط القبول للتعيين على الدرجات السادسة والثامنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وقد اعتمدت على جدارة للتوظيف؛ وذلك باعتبارها المنصة المعنية بالتوظيف الحكومي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية؛ لمساعدة الباحثين عن فرص عمل مناسبة تتفق مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية، ولكن مع اشتراط تطابق معايير الالتحاق بالوظائف عبر جدارة.

جدارة للتوظيف تسجيل الدخول

أتاحت وزارة الموارد البشرية جدارة للتوظيف أمام كافة المواطنين الراغبين في الحصول على وظيفة مناسبة، فمن خلال تسجيل الدخول وإنشاء حساب شخصي في منظومة جدارة يصبح أمام المستفيد الفرصة للتسجيل في الوظائف الإدارية الشاغرة عبر جدارة، وفي نفس السياق أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التقديم والتسجيل في وظائف للنساء عبر جدارة، وقد بلغ عدد الوظائف 71 وظيفة تعاقدية على سلم رواتب الموظفين العام، وقد أكدت على ضرورة مراجعة البيانات عبر جدارة، وفي حالة الخطأ يرجى التواصل وتقديم اعتراض؛ حتى يتسنى للمتقدمات التسجيل في وظائف وزارة المالية بنجاح.

التسجيل في وظائف وزارة المالية جدارة

بعد الإطلاع على شروط القبول في وظائف وزارة المالية، يصبح من السهل على المتقدمات التقديم على وظائف وزارة المالية جدارة، بالخطوات الآتية:

تسجيل دخول جدارة. تعبئة حقول البيانات المطلوبة لذلك. البحث عن إعلان وظائف وزارة المالية. العمل على تحديد الوظائف والتخصص المناسب. الحرص على تعبئة البيانات بدقة. النقر على تقديم الطلب.

شروط جدارة للتوظيف

كشفت وزارة الموارد البشرية عن شروط جدارة للتوظيف تسجيل الدخول والتقديم على الوظائف الإدارية الحكومية المختلفة، وكان من أبرزها الجنسية السعودية؛ وذلك لأن النظام لا يسمح لغير السعوديين بالتسجيل، كما أن عمر المتقدم لا يقل عن 17 عام، وأن يكون حاصل على مؤهل البكالوريوس، والتخصص الوظيفي المطلوب، هذا بالإضافة إلى شروط القبول في الوظائف التي يتقدم إليها الفرد، وقد تمثلت شروط وظائف وزارة المالية في:

الحصول على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب.

الحصول على اختبار القدرة المعرفية.

اجتياز المقابلة الشخصية.

المؤهل العلمي يجب أن يكون غير تربوي؛ لأن الأولوية لغير التربويين.

الحرص على معادلة شهادة التخرج من وزارة التعليم.

تعتبر تلك الشروط معايير المفاضلة بين المرشحين على وظائف وزارة المالية 1443 عبر جدارة للتوظيف تسجيل الدخول، وسيتم اختيار المرشحين الحاصلين على أعلى نقاط، والإعلان عن نتائج الترشيح بعد المقابلات الشخصية ومطابقة البيانات.