نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ehkam تعرف على شرط إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي في المقال التالي
منصة ehkam، هي منصة رقمية الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات إحكام المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، كما أنها تهدف إلى المساهمة في إثبات تملك العقار ليستطيع الجميع أثبات أحقيته وليصبح هناك ثقة عند الجميع كما أنها تهدف أيضا إلى تعزيز مبادئ العدالة و الشفافية والموثقية، سوف نقدم لكم الآن من خلال مقالنا اهم الشروط والمستندات المطلوبة لتقديم عبرمنصة إحكام.
إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من المقابل المالي
تم الإعلان من قبل الأمانة العامة لجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة بانه يمكن أن تقدم خدمة إعفاء كلا من مستفيدي خدمة الضمان الاجتماعي من المقابل المادي ولاكن يجب على جميع المستفيدين تقديم طلباتهم على منصة إحكام فقط، ويتم ذلك من خلال إرسال ما يفيد قيام المستفيد بالتسجيل طلبات التملك بالضمان الاجتماعي على البريد الإلكتروني وإشارات انه سوف يتم النظر في جميع الطلبات المقدمة.
شروط لتقديم طلبات التعديل وتملك العقارات
- يجب أن يكون تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ 1442\5\5ﻫـ
- يجب لكى يقبل طلب يجب ألا يكون قد سبق وصدر حكم قضائي بشكل نهائي.
- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
- يجب ألا تصدر المصورات الجوية أمر نفى لوجود إحياء في العقار المقدم للتسجيل.
المستندات المطلوبة للتسجيل:
- يجب تقديم رفع مساحي ويجب أن يكون صادر من مكتب معتمد كما انه يجب أن يحتوى على كافة البيانات من نوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته.
- يجب تقديم ما يثبت تملك تلك العقار.
- بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.
خطوات التقديم في منصة إحكام:
- يجب أولا التسجيل في منصة أحكام من خلال الضغط على الرابط الرسمي لها .
- ثم يجب تسجيل البيانات المطلوبة.
- ثم أرفاق المستندات.
- يجب مراجعة مكتب هندسي معتمد لتقديم طلب جديد، ومراجعة الأمانات لرفع مخططات الرفع المساحي.
- ثم أخير يجب متابعة الطلب المقدم من خلال منصة أحكام.
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