شروط مكافأة نهاية الخدمة 1443 بالنسبة للقطاع الخاص والحالات المستحقة المكافأة. حيث تعمل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية جاهدة من أجل الحفاظ على جميع الحقوق للموظف. كما سواء كانت هذا بالنسبة للموظف الذي يعمل في القطاع العام أو الموظف الذي يعمل بالقطاع الخاص. وحتى يتم الوصول إلى ذلك تقوم بإصدار القوانين لتنظيم العمل وإعطاء الموظف وصاحب العمل حقهم. كما أن يعتبر حقوق الموظف في العمل وأيضاً بعد الاستقالة يعتبر أمر هام بالنسبة للمواطنين أيضاً. ولذلك نجد أن تزداد معدلات البحث عن القوانين الخاصة بالعمل من قبل المواطنين وكذلك الوافدين داخل المملكة. من أجل أن يتعرف الموظف على جميع حقوقه ويصل إلى جميع مستحقاته أيضاً.ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض القوانين الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للموظف بالقطاع الخاص. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة حساب الراتب التقاعدي حسب القانون الجديد للتقاعد وشروط استحقاق المكافأة.

شروط مكافأة نهاية الخدمة 1443

يبحث جميع المواطنين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية الذين يعملوا بالقطاع الخاص عن القوانين التي تنظم حركة العمل. كما إن كل موظف لديه الرغبة في معرفة جميع مستحقاته المالية وحقوقه أثناء العمل وكذلك بعد الخروج من العمل. ومايقصد بمستحقات الموظف الخاصة بنهاية الخدمة هي المبلغ الذي يحصل عليه العامل أو الموظف من قبل صاحب العمل بعد نهاية الخدمة. ومن الجدير بالذكر أن هذا المبلغ من الممكن أحتسابه بطريقتي كما يلي:

طريقة الأجر: وفي هذه الطريقة يتم حساب مبلغ نهاية الخدمة عن طريق الأجر تبعاَ لأخر أجر حصل عليه الموظف أثناء الخدمة. أي الأجر الأساسي للموظف بالإضافة إلى البدلات للسكن والمواصلات. طريقة المدة الزمنية: وفي هذا الطريقة يتم الاعتماد على حساب مبلغ المكافأة على أساس الفترة الزمنية التي قضاها الموظف في العمل. ويتم حساب هذه المدة بدءاً من تاريخ استلام الموظف للعمل.

الحالات التي تستحق الحصول على المكافأة

هناك مجموعة من الحالات التي قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية بتحديدها التي تستحق مكافأة نهاية الخدمة. ويمكننا ذكر هذه الحالات كما يلي:

اولاً في حالة تقديم الاستقالة: وفي هذه الحالة يتوجب على صاحب العمل إعطاء الموظف المكافأة. في حالة أن يكون الموظف تخطت مدة عمله في العمل العامين تبعاً لقانون العمل السعودي. انتهاء عقد العمل: حيث إنه عند إنتهاء عقد العمل لأي سبب كان يتوجب على صاحب العمل إعطاء المكافأة للموظف أو العامل. كما إنه يتم حساب المكافأة على أجر نصف شهر لكل عام من الخمس أعوام الأولى. كما وكذلك بالنسبة للأعوام التالي يتم احتساب أجر كل شهر كامل.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

فلقد قامت وزارة العمل السعودية بتوفير إمكانية حساب مكافأة نهاية الخدمة بشكل إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها. ويمكننا عرض الخطوات اللازمة للحساب كما يلي: