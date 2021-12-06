الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وتقديم طلب زيارة جديد visa

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، أحد الاستعلامات الإلكترونية الهامة للعديد من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بها، هي البحث عن طلبات الزيارة العائلية من أجل التعرف علي الموافقة عليها من جانب وزارة الخارجية بالمملكة، حيث يتم تقديم طلب زيارة عائلية أو الاستعلام عن الطلب إلى المختصون بالوزارة من أجل استقدام أفراد العائلة من أقارب الدرجة الأولي سواء الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، وتوافق الوزارة من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية علي الطلب المقدم للزيارة من خلال توافر بعض الشروط الخاصة بالزيارة والتي يجب توافرها، وتساعد الوزارة جميع المواطنين بالتقديم علي الزيارة أو الاستعلام عن الطلب من خلال خطوات إلكترونية بسيطة، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائلية أو تقديم طلب جديد.

شروط طلب زيارة عائلية بالمملكة 1443

تقديم طلب زيارة عائلية إلي منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية يحتاج إلى توافر بعض الشروط الخاصة بكل شخص علي حده، ومن هذه الشروط ما يلي:

يتطلب التقديم علي الطلب أن يكون لدي الشخص إقامة سارية الصلاحية لمدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ الخاص بتقديم الطلب.

يجب ألا يتعدى العمر الخاص بالأبناء المراد تقديم طلب زيارة لهم عن ثمانية عشر عامًا.

جواز السفر الخاص بصاحب الطلب يتطلب أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ألا يتم تقديم طلب التأشيرة خلال الأوقات التي تخص موسم الحج أو موسم العمرة.

يجب تسجيل طلب إلكتروني من خلال موقع الوزارة التابع للخارجية السعودية.

يتطلب أن يتم دفع جميع الرسوم التي تخص إصدار التأشيرة.

يجب توافر موافقة خاصة من صاحب العمل الذي يتبع له المقيم.

يجب القيام بتصديق طلب التأشيرة من جانب الغرفة التجارية وفق المدينة التي يقيم بها صاحب الطلب.

خطوات طلب زيارة عائلية

إلكترونياً يتوفر الاستعلام عن طلبات الزيارة العائلية من خلال منصة الخدمات الخاصة بالتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، ويتم ذلك بالخطوات التالية:

يتطلب أولاً أن يتم الدخول علي: منصة الاستعلام عن التأشيرات.

يجب الضغط علي الدخول من خلال تبويب “أفراد”.

اختيار الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مع تحديد مواطن أو مقيم.

يجب أن يتم الموافقة على التعهد الذي تنص عليها المنصة.

يتم الضغط علي التحقق من الهوية بواسطة الدخول علي بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يتم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

الضغط على تسجيل الدخول ثم الضغط على التالي.

يجب تحديد الاختيار لتبويب “بيانات الزوار”.

يتوجب القيام بتحديد سبب الزيارة.

يجب الضغط علي إدراج بيانات الزائر وتسجيل البيانات التالية بطريقة صحيحة (الاسم، الجنسية، الديانة، محل وتاريخ الميلاد، رقم الجواز الخاص بالسفر وتاريخ إصدار الجواز وتاريخ انتهائه، المهنة الحالية)، مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

الضغط علي إضافة باقي أفراد الزيارة المطلوب استخراج تأشيرة لهم.

ثم الضغط علي حفظ الطلب.

كيف استعلم عن طلب زيارة عائلية؟

يتم الاستعلام عن الطلبات المُسجلة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية لأي شخص من خلال اتباع التالي: