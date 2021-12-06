طلب إعفاء قرض بنك التسليف السعودي وشروط إلغاء تسديد القرض 2022

طلب إعفاء تسديد قرض بنك التسليف أحدى التساؤلات التي يقدمها المواطنين السعوديين بشكل يومي لمسؤولي بنك التسليف والأدخار، ففي السعودية وصل مقدار القروض بشكل عام فى جميع البنوك السعودية إلى 1.81 تريليون ريال، ذلك الرقم الذي يتزايد بشكل يومي، وقد يتعرض البنك من المقترضين لأزمات مالية تمنعهم من سداد قيمة القروض فيتوجهون لإدارة البنك لتساؤل عن الطريقة الصحيحة للحصول على الإعفاء أو تأجيل لسداد أقساط القرض، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم فى الأسطر القادمة.

خطوات التقديم طلب إعفاء سداد قرض بنك التسليف السعودي

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخراً قرار ملكي بإسقاط مديونية بعض الأشخاص لدي البنوك وإعفائهم من سداد أقساط القروض، مشيراً غلى أن ذلك القرار قد جاء بعد إنتشار فيروس كورونا وتسببه فى أزمات مالية لدي الكثير من المواطنين، فهناك بعض الأوراق والشروط التي يجب الالتزام بها وتقدمها لإدارت البنك للحصول على الموافقة من إعفاء سداد أقساط القرض، وسنوضح لكم الأن خطوات تقديم الطلب:

تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية بنك التسليف والادخار.

كتابة رقم الهوية الخاصة بالشخص المقترض.

تسجيل رقم العقد الموقع بين العميل المقترض وبنك التسليف.

تقديم الحفيظة وتاريخا ورقمها ومصدرها.

تسجيل اسم المقترض رباعي.

تحديد نوع المقترض “ذكر- أنثي”.

كتابة رقم الجوال الخاص بالمقترض.

تسجيل العنوان السكني.

التوقيع أسف الطلب.

فى حالة وجود شركاء فى القرض يجب تسجيل بياناتهم الشخصية وأسمائهم.

قرار إعفاء رسمي من سداد أقساط القروض من الملك سلمان

تزامنا مع أنتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي شهدتها المملكة بل العالم كله، أصدر خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان” قرار ملكي بإعفاء بعض المواطنين من سداد أقساط القروض وتأجيل السداد للبعض الأخر، وذلك كمساعده منه فى مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تعرض لها المقترضين، الأمر الذي دفع بالكثير من المواطنين لتقديم طلب بالاعفاء وتقوم إدارة البنوك بدراسة تلك الطلبات لتأكد من مصداقيتها وأحقيتها بالحصول على الموافقة.

قدمنا لكم خطوات التقدم لطلب إعفاء من سداد أقساط قرض بنك التسليف، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.