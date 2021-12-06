شروط التسجيل في جدارة وخطوات التسجيل والتقديم على وظائف جدارة

شروط التسجيل في جدارة التي يبحث عنها المواطنين الذكور والأنات للحصول على الوظائف التعليمية أو الادراية وغيرها الكثير بعد أن أصدرتها وزارة الحدمة المدنية بالسعودية، وتعد منصة جدارة من الهم المنصات إلكترونيا الخاصة بالوظائف القطاع الحكومي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم طرح خدمات جدارة المختلفة للمواطنين السعوديين من قبل موقع النظام الإلكتروني، ويتم التقديم وفقا لشروط من خلال الموقع إلكتروني وهذا ما تسعى إليه المملكة تحقيقه بما يتناسب مع روية 2030 للإنهاء التعامل الورقي وجعل اغلب الإجراءات إلكترونيا، كما أن التقديم على وظائف جدارة مستمر طوال العام ويسمح النظام للمتقدمين بالاختيار بين الوظائف المتاحة بإدخال المعلومات الخاصة بالباحث عن عمل وإضافة السيرة الذاتية والمؤهلات التي تساعدهم في الترشح للوظائف، تمنح منصة جدار مستخدميها امكانية تعديل البيانات في حالة حدوث خطأ ما بها أو عند الرغبة في صرح الأسئلة والاستفسارات عن الوظائف المطروحة وكذلك في حالة الرغبة في تقديم الشكاوى.

شروط التسجيل في جدارة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون للمتقدم حساب على جدارة. إذا كان التقديم على الوظائف العلمية يجب أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل مناسب مع الوظيفة العلمية. عند التقديم على وظائف الخدمة المدنية لابد من الخضوع لاختبار القدرات المعرفية واجتيازه. في حالة التقديم على وظائف تعليمية يجب الخضوع لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين واجتيازه. يشترط التقديم على الوظائف الصحية أن يكون المُتقدم حاصل على التقويم المهني وبطاقة التسجيل المهني.

خطوات التسجيل في جدارة

يتم التسجيل على منصة جدارة للتوظيف للشباب السعودي من الذكور والأنات الباحثين عن العمل وفرص التوظيف في القطاع الحكومي ويتم التسجيل كالاتي:

الدخول إلى منصة جدارة الإلكترونية. الضغط على تسجيل جديد وإدخال رقم الهوية الوطنية. ثم إدخال تاريخ الميلاد وتحديد الجنس وإدخال رمز التحقق. الضغط على دخول. قم بالتأكد من البيانات الشخصية وإدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالحالة الصحية. ثم إدخال المعلومات الخاصة بالعمل وإذا كنت تعمل أو لا وكتابة البيانات الخاصة بالاتصال. قم كتابة البيانات المتعلقة بالمؤهلات العلمية وإرفاق الشهادات. قم بالجواب على مجموعة أسئلة عن العمل الذي ترغب في الحصول عليه. قم بإدخال بيانات الحالة الصحية مثل الوزن والطول وتحديد المهارات. ثم إدخال كلمة السر وتأكيد كلمة السر مرة اخرى. قم بالتعهد بصحة البيانات المدخلة. ثم أخيرا الضغط على حفظ لمراجعة الطلب.

التقديم على وظائف جدارة

الدخول على رابط نظام جدارة.

ثم إدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول من رقم الهوية وكلمة المرور والجنس ورمز التحقق”.

الضغط على أرغب بالتقديم على وظائف جدارة.

يتم إدخال البيانات المطلوبة للتقديم على وظائف جدارة.

قم بتحديد الرغبات الوظيفية.

الضغط على حفظ.

وظائف منصة جدارة

وظائف القطاع التعليمي. وظائف وزارة الحج والعمرة. الوظائف الإدارية في كافة القطاعات الحكومية. وظائف قطاع النيابة العامة والحرس والوطني.

والجدير بالذكر تقوم وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، بالمفاضلة بين جميع المتقدمين لشغل مختلف الوظائف الإدارية، التي يتم عرضها بمختلف القطاعات بالدولة على منصة جدارة، ويتم هذا من خلال المعايير الموضوعية التي تم تحديدها من قبل الوزارة، ويتم التقديم للوظائف وفقا للشروط المطلوبة وقد تم عرضها بصورة رسمية على منصة جدارة لمن ينطبق عليهم ذلك، يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن التسجيل في جدارة الوظائف الإداريه، فمن خلال خدمة جدارة يمكن الحصول على فرص عمل في الوظائف الإدارية والصحية والتعليمية، فقط من خلال التسجيل في الموقع ورفع المؤهلات وبيانات التواصل، ثم التقديم على الوظائف المناسبة بشكل مباشر.