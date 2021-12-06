عروض هايبر بنده إشتري منتج وأحصل على الثاني مجاناً

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عروض هايبر بنده الأسبوعية تستطيع الحصول على العرض الأن، خصومات وعروض على كل السلع والمنتجات المتواجدة داخل الهايبر خصم يصل ل50٪ يسعي دائماً هايبر بنده لإرضاء جميع العملاء لذالك يتوفر به كل المنتجات الضرورية بأسعار متفاوتة لتناسب الجميع. عروض هايبر بنده على المنظفات : مسحوق غسيل اريال مركز/البلاتيني (4.5/ 5 كيلو)، عالي الجودة وهو من أكثر المسحوقات مبيعاً حيث يعطي الملابس رائحة جذابة وتنظيف ممتاز و السعر للحبة قبل العرض 89.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 45.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل بونكش مركز (2.5 كيلو)، توفير 50٪ بالإضافة الي جودتة الممتازة السعر للحبة قبل العرض، 25.95 ريال سعودي وداخل العرض 16.95 ريال سعودي.

صندوق مسحوق غسيل تايد مركز (2×5 كيلو)، تستطيع الحصول على العرض والاستمتاع بالجودة العالية ونظافة لا مثيل لها سعر الصندوق قبل العرض 79.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 65.95 ريال سعودي.

شامبو غسيل للعباية برسيل (3 لتر)، يحافظ على ألوان العباية والأقمشة ايضاً للحبه السعر قبل العرض 61.95 وداخل العرض أصبح السعر 37.95 ريال سعودي.

منعم الأقمشة داوني (2 لتر)، يضيف رائحة للملابس جذابة ويوجد منه روائح عديدة السعر للحبة 19.75 ريال سعودي وداخل العرض السعر 13.50 ريال سعودي.

مسحوق غسيل مركز أومو أكتف (7 كيلو)،مركز لتنظيف اكثر وانتعاش أقوي للحبة السعر قبل العرض 56.95 ريال سعودي وداخل العرض 39.95 ريال سعودي.

منظف برسيل باور جل (4.2 /4.8 لتر)، إستمتع بملابس نظيفة ورائحة جذابة وايضاً توفير للحبة السعر قبل العرض 61.25 ريال سعودي وداخل العرض 43.50 ريال سعودي.

لا تجعل العرض يفوت مسحوق غسيل مركز جنتو الأصلي منخفض الرغوة (6 كيلو) السعر للحبة قبل العرض 76.95 و داخل العرض 23.95 ريال سعودي.

مسحوق غسيل مركز برسيل (5 كيلو)، احصل على الخصم الان واستمتع بالعرض للحبة السعر قبل العرض 38.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 31.95 ريال سعودي. العروض على منظفات بنده: مطهر و معقم ومضاد للجراثيم بنده (2 حبة)، لكي تضمن سلامة أفراد الأسرة يجب تطهير كل المحيط بهم السعر قبل العرض 37.50 ريال سعودي وداخل العرض 19.95 ريال سعودي.

مبيض سائل بنده 1جالون (2 حبة) السعر قبل العرض 31 و داخل العرض 19.95 ريال سعودي.

منعم الأقمشة بنده (4 لتر)، يحافظ على الأقمشة ويضيف لها رائحة العطور للحبة السعر قبل العرض 28.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 21.50 ريال سعودي.

منظف متعدد الإستعمالات بنده (2كيلو)!(1+1)، تستطيع الحصول على العرض اشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً السعر قبل العرض 41.90 ريال سعودي وداخل العرض 20.95 ريال سعودي.

سائل مطهر بنده (5لتر)، لتطهير الأسطح للحبة السعر داخل العرض 28.95 ريال سعودي و داخل العرض 16.95 ريال سعودي.

معقم لليدين بنده (50مل)، يسهل وضعة في حقيبة اليد لتطهير الأيدي في اي وقت بنصف الثمن.

صابون سائل لليدين بنده(3لتر)، متوفر بروائح عديدة للحبة السعر قبل العرض 34.95 ريال سعودي وداخل العرض السعر 25.95 ريال سعودي.

صابون سائل لليدين بنده (500 مل) 1+1، أشتري واحدة واحصل على الثانية مجاناً السعر قبل العرض 29.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده إشتري منتج وأحصل على الثاني مجاناً - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هايبر بنده إشتري منتج وأحصل على الثاني مجاناً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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