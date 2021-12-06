نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع دعم ريف لشهر ديسمبر وسبب توقف الدعم الريفي لمستفيدي برنامج الريف بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل الكثيرين عن موعد إيداع دعم ريف لشهر ديسمبر وسبب توقف الدعم الريفي لمستفيدي برنامج الريف بالمملكة حيث ينتظر سكان الريف والمزارعين في المملكة العربية السعودية الإيداع الشهري لدعم ريف المُقدم من الحكومة السعودية للمزارعين وربات البيوت والأسر المنتجة ، لتلبية احتياجاتهم ، وتطوير مشاريعهم الصغيرة التي توفر لهم دخلًا شهريآ ، وزيادة الإنتاج والنهوض بمستواهم الاجتماعي وتدعيم المستوي الاقتصادي .

موعد إيداع دعم ريف لشهر ديسمبر 2021

الموعد المحدد لتقديم الدعم الريفي للمزارعين وربات البيوت تقرر من يوم 1 إلي يوم 10 من كل شهر ميلادي ، ولم يتم تحديد يوم محدد خلال تلك المدة.

شروط دعم ريف 1443

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

lزاولة مهنة الزراعة بشكل مباشر ودائم .

ألا يعمل المتقدم في القطاع الخاص أو الحكومي.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامآ

ألا يتعدى الدخل الشهري 6000 ريال

أن يكون من سكان المنطقة التي يشملها دعم ريف .

حالات توقف دعم الريف النقدي 1443

هناك العديد من الحالات التي لم يتم تقديم دعم ريف لها ، وعليك تجنبها وتطبيق الشروط وإدخال بياناتك بشكل صحيح ودقيق لكي تحصل علي الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين بهدف زيادة الإنتاج وضمان عيش حياة كريمة للمواطن السعودي.

ونذكر الحالات علي النحو التالي:

مخالفة الشروط والأحكام والقواعد الخاصة بالبرنامج ” دعم ريف ” .

تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة .

التلاعب عند إدخال البيانات المطلوبة

في حالة وفاة المتقدم

عدم قدرة المستفيد علي مزاولة المهنة .

أهداف الدعم الريفي ونشأته

تحقيقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 , تقوم الحكومة السعودية بتقديم كافة سبل الدعم المادي لمواطنيها ، من أجل العيش حياة كريمة، و تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، وذلك على مراحل عدة تبدأ المرحلة الأولى منذ انطلاق البرنامج في 9 يناير 2019 حتي عام 2025 .ومن الأهداف المرجوة ايضآ: