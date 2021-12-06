نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق العثيم خصومات وهدايا مجاناً في المقال التالي

عروض اسواق العثيم الأسبوعية تخص كل المنتجات والسلع الضرورية لكل بيت، وبأسعار متفاوتة لتناسب الجميع وتسعي أسواق العثيم دائما لإرضاء عملاءها من حيث توفير جميع المنتجات والسلع في كل الأوقات وكل الفروع. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية : خبر لوزين سندوتش 600جم، عالي الجودة و طازج لعمل اشهي السندوتشات

2حبة السعر قبل العرض 9 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.50 ريال سعودي.

2حبة السعر قبل العرض 9 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 7.50 ريال سعودي. زبد المراعي غير مملحة 100جم، الزبدة لا غني عنها في طهي جميع المأكولات والحلو تزيد من مذاق الأطعمة 3حبات السعر قبل العرض 17.85 ريال سعودي وداخل العرض 12.95 ريال سعودي.

استمتع بالعرض الأن كب كيك لوزين 18×30جم، سعر الربطة قبل العرض 11.50 وداخل العرض 8.95 ريال سعودي.

عسل المراعي طبيعي 250 جرام، العسل مفيد جداً للجسم ويجب تناوله يومياً وبالأخص للأطفال للحبة 23.95 ريال سعودي وداخل العرض 16.95 ريال سعودي.

حليب المراعي نجوم شوكولاتة/فراولة 18×150 مل، يعشقة جميع الأطفال وهو غني بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم السعر للكرتون قبل العرض 20.75 ريال سعودي وداخل العرض 15.50 ريال سعودي.

كريمي المراعي مخفوقة/الطبخ جديد 1لتر، لا غني عنها في الطهي عالية الجودة للحبة السعر داخل العرض 21.95 ريال سعودي.

حليب المراعي 1800 جم+450 جم، لا تجعل العرض يفوت 25٪مجاناً للحبة السعر قبل العرض 67.95 ريال سعودي و داخل العرض 44.95 ريال سعودي.

جبن المراعي طعم قشطة 2× 900 جم الربطة السعر داخل العرض 29.95 ريال سعودي.

جبن المراعي بالقشطة مربعات 432 جم، من أجود أنواع الجبن ولعمل حلوى التشيز كيك اللذيذ لا يجعل العرض يفوت للحبة السعر قبل العرض 17 وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.

جبن المراعي موزاريلا 750+250 جم، إعملي ألذ مكرونة بالبشاميل مع جبن المراعي الموزاريلا للحبة السعر قبل العرض 32.99 ريال سعودي وداخل العرض 28.95 ريال سعودي.

جبن المراعي برجر شرائح 10حبة 200جم 2حبة السعر قبل العرض 17 وداخل العرض 13.95 ريال سعودي.

جبن المراعي مثلث فيتامينات 32قطعة، لعمل السندوتشات السريعة للاطفال في المتنزهات للحبه السعر قبل العرض 13.50 ريال سعودي وداخل العرض 11.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على اللحوم : لحم عجل بلدي بدون عظم، لعمل الكبسة السعودي والماندي الشهي السعر للكيلو داخل العرض 46.95 ريال سعودي.

لحم خروف بربري بالعظم، اللحم الضاني من اطعم أنواع اللحوم لعمل برام البامية اللذيذ الكيلو داخل العرض بسعر 49.95 ريال سعودي.

لحم رفيدي بالعظم الكيلو بسعر داخل العرض 52.95 ريال سعودي.

لحم بلدي بالعظم الكيلو داخل العرض بسعر 35.95 ريال سعودي.

لحم بلدي بالعظم الكيلو داخل العرض بسعر 35.95 ريال سعودي. لحم تيس بلدي بالعظم، استمتع بطبق المشاوي مع لحم تيس بلدي بالعظم الكيلو داخل العرض بسعر 54.95 ريال سعودي. عروض العثيم على جميع انواع المخللات والمقبلات: زيتون سما اسباني اسود جامبو، لا غني عنه على الطاولة وسفرة الغداء الكليو داخل العرض بسعر 13.95 ريال سعودي.

زيتون كالاماتا جولدن بليت مخلي، فهو مخلي لكي يسهل علينا عمل الفطائر والمخبوزات المحشية الكيلو داخل العرض بسعر 24.95 ريال سعودي.

زيتون هالي اسباني اخضر 5 ك، بجانب جميع المأكولات فهو من المقبلات اللذيذة سعر العلبة داخل العرض 53.95 ريال سعودي و للكيلو السعر داخل العرض 10.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم خصومات وهدايا مجاناً - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض أسواق العثيم خصومات وهدايا مجاناً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.