نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وزارة الاسكان وكيفية استخدام حاسبة دعم الاسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على وزارة الاسكان أو طلب دعم سكني يعتبر من أكبر الخدمات الخاصة بالدعم التي وفرتها الحكومة عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لجميع الأفراد الغير قادرين على شراء وحدة سكنية جاهزة وزارة الإسكان للإقامة بها، وخصوصًا في حال كانت الأسرة مكونة من أكثر من فرد، كما وفرت حاسبة دعم الاسكان من أجل إتاحة فرصة للتعرف على قيمة الدعم السكني المطروح، وقد أشارت الوزارة إلى أن هناك الكثير من الحلول السكنية والمبادرات ويمكن الاختيار فيما بينها وسوف نوفر لكم آلية تقديم شقق الإسكان 2021 في المملكة العربية السعودية وما هي شروط التقديم على وزارة الاسكان كذلك.

التقديم على وزارة الاسكان

هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة الإسكان للمواطنين في المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على الاستفادة من شتى الخدمات، منها تقديم استمارة تقديم شقق وزارة الإسكان بناءً على اختيارهم من الحلول السكنية المتاحة، ويمكن التقديم على وزارة الاسكان عن طريق التالي:

نقوم في البداية بالانتقال إلى منصة سكني للدعم.

ثم النقر على تبويب تسجيل الدخول أو تسجيل جديد.

يمكن الدخول إلى المنصة والاستفادة من الخدمات عبر منصة النفاذ الموحد أو من خلال رقم الهوية الوطنية.

اطلع على جميع المنتجات المتوفرة عبر المنصة سواء الوحدات الجاهزة من السوق أو التعرف على المشاريع تحت الإنشاء أو حلول البناء الذاتي التي تقدمها الوزارة.

وهناك الكثير من المشاريع السكنية الأخرى التي يمكن الاختيار فيما بينها، وعقب الاختيار قم بالنقر على التقديم للحصول على المنتج، وإرسال الطلب أولًا إلى الوزارة حتى تتم أعمال الدراسة والاطلاع على الحالة الاجتماعية والمادية للمتقدمين.

حاسبة دعم الاسكان

ويمكن استخدام حاسبة وزارة الاسكان من أجل معرفة قيمة الدعم السكني من منصة سكني الإلكترونية واستخدامها سيكون من خلال الخطوات التالية:

النقر على حساب لظهور قيمة الدعم المستحق سواء أكان دعم سكني أو قروض عقارية توفرها الوزارة لمن يقومون بتقديم الطلب للحصول عليها.