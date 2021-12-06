نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل” رابط تسجيل القوات الخاصة للحج 1443 على رتبة “جندي” 8 شروط للتقديم عبر منصة أبشر jops.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل القوات الخاصة للحج، من أشهر وأهم كلمات البحث الآن من بل ألاف الشباب في المملكة، بعد أن أعلنت اليوم الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب التسجيل على رتبة جندي بداية من يوم السبت القادم 2021/12/04 ويستمر التقديم حتى الخميس الموافق 2021/12/09، لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، عبر منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية، وفق ضوابط حددتها الإدارة العامة للقبول للراغبين في التسجيل، من أهمها أن يكون المتقدم سعودي المنشأ والجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك، وفيما يلي ألية التسجيل والشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التقديم.

أبشر توظيف وزارة الداخلية

التقديم في الوظائف العسكرية يلقى قبول كبير من الشباب في المملكة العربية السعودية، خاصة من فئة الشباب لما للوظائف العسكرية من مميزات كبيرة، يتحصل عليها منتسبي الهيئات العسكرية، من مرتبات مرتفعة مقارنتا بالوظائف الأخرى، ومميزات في التأمين الصحي للموظف وأفراد أسرته في مستشفيات القوات المسلحة السعودية.

رابط تسجيل القوات الخاصة للحج

الدخول على الموقع الإلكتروني jops.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول.

تدوين البيانات المطلوبة في أستمارة التسجيل الإلكترونية ويجب أن تكون دقيقة وسليمة.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة ويجب أن تكون مستندات سليمة وموثقة ومعتمدة.

الضغط على تأكيد وإرسال الطلب.

موعد التسجيل في الوظائف

يبدأ التسجيل من يوم السبت 2021/12/04 الموافق 1443/04/29 هجري. ينتهي يوم الخميس 2021/12/09 الموافق 1443/05/05 هجري.

شروط التسجيل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل ويستثنى من ذالك من نشاء مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك ولا يكون قد تم الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حال أن الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية. أن كان المتقدم للوظائف متزوج يشترط أن تكون الزوجة سعودية الأصل والمنشأ. اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية الخاصة بالوظيفة والمقررة من قبل لجنة القبول. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة وفق اللائحة الطبية. أن لا يكون المتقدم للوظائف قد سبق له العمل في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري. اجتياز الفحص الطبي المقرر للقبول في الوظائف والمقابلة الشخصية بعد القبول المبدئي. أن تكون كافة المستندات المقدمة موثقة ومطابقة للجهات ذات الشأن.

مهام قوات الأمن الخاصة للحج

تنظيم مراسم ومناسك الحج ووضع الخطط المناسبة لتوجه حشود الحج والعمرة حتى تمر أداء المناسك بسلام. السيطرة على كافة المنافذ المؤدية إلي مكة المكرمة من أجل منع دخول غير النظاميين. إدارة ساحة المسجد الحرام والمسجد النبوي. إرشاد ومساعدة كبار السن والمرضى والعجزة أثناء أداء المناسك والفرائض.

نصائح هامة للمتقدمين

أكدت إدارة القوات الخاصة لأمن الحج على الراغبين في التقديم، التأكد من صحة البيانات التي يتم تسجيلها على موقع أبشر للتوظيف، وأي طلب سوف تختلف البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن سوف يتم استبعاده فوراً.

القوات الخاصة لأمن الحج

هي قوات تم إنشائها خصيصاً لتوفير الأمن والحماية لحجاج بيت الله الحرام، وقد أنشأة المدينة الأمنية للقوات الخاصة لأمن الحج يوجد المقر الرئيس لها في منطقة مكة المكرمة، ويوجد بالمدينة أحدث أحدث النظم والتجهيزات الأمنية في العالم.

علاوة قوات الأمن الخاصة

علاوة الجندي السنوية تصل إلي 130 ريال سعودي. الجندي الأول تصل قيمة العلاوة السنوية له 145 ريال سعودي. علاوة رتبة العريف تصل إلي 175 ريال سعودي. وكيل رقيب علاوته السنوية تصل إلي 210 ريال. رتبة الرقيب تصل علاوته السنوية إلي 250 ريال سعودي. رتبة رقيب أول علاوته السنوية 300 ريال سعودي. علاوة رئيس الرقباء تصل إلي 360 ريال سعودي.

وزارة الحج والعمرة

وزارة الحج والعمرة من أهم الوزارات في الحكومة السعودية، فهي الوزارة المعنية بتنظيم شئون الحج والعمرة لملايين المسلمين من مشرق الأرض ومغربها، وتعمل على تنظيم موسم الحج وتسير الحشود الضخمة من الحجاج، لذا تطلب العديد من الوظائف خاصة الوظائف الأمنية، حتى تقدر على أتمام مهامها بنجاح.