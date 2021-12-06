طريقة حجز مواعيد المرور عبر منصة أبشر لخدمات وزارة الداخلية

طرق حجز مواعيد المرور عبر منصة أبشر التي تتبع وادة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وتقدم الخدمات التي يحتاج لها قائدي المركبات بكل أنواعها، من طلب إصدار رخص القيادة أو المركبات، وطلب تجديد الرخص، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وسداد قيمة المخالفات، وكل المستخرجات والمستندات التي تصدر عن الإدارة العامة للمرور، وهي بذلك تمكن المستخدم من إنهاء إجراءات الترخيص والتجديد في وقت قياسي ولا يستلزم الكثير من الوقت، وفي حالة وجود خدمة لم يتمكن طالبها من تنفيذها سيكون هناك حل من خلال حجز موعد أبشر المرور .

حجز موعد المرور في أبشر

صدر تنبيه عن الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية موجه حول خدمة حجز مواعيد المرور عبر منصة أبشر الإلكترونية، التنبيه وجه للمواطنين والمقيمين بهدف القيم بعملية حجز الموعد فقط من خلال موقع منصة أبشر الرسمية، وأن يتم التأكد من إتمام كافة الإجراءات عبر المنصة، حتى تحديد الموعد الخاص بالحضور، حتى يستطيع المتقدم على طلب الخدمة الحصول على موعد بشكل صحيح، وتقديم منصة أبشر الكثير من الخدمات مثل استخراج الهوية الرقمية وطلب التصاريح والاستعلام عن صلاحية الإقامة.

كيف حجز مواعيد المرور عبر أبشر

تمر عملية حجز مواعيد أبشر المرور بعدد من الخطوات التي من السهل على أي مستخدم لدية حساب في الموقع او المنصة الرسمية لأبشر، تنفيذها بكل ارتياحية، ويختار من بين المواعيد والتواريخ التوقيت المناسب لحضوره لإنهاء الطلب الذي تعذر تنفيذه عبر مجموعة الخدمات الإلكترونية المتاحة على المنصة

سجل الدخول على موقع أبشر من بوابة الأفراد والأعمال، والدخول على أبشر الأفراد.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

سجل رمز التحقق .

ستجد في الواجهة الرسمية للموقع خدمة حجز المواعيد للجوازات أو الأحوال المدنية والمرور.

اختر خدمة مواعيد أبشر المرور.

اتبع التعليمات ووافق على الشروط والأحكام

اختر التاريخ واليوم والتوقيت المناسب للحضور.

طباعة الموعد.

تتم علمية حجز موعد في أبشر بكل سهولة وسهل تنظم حضور طالب الخدمة غلى مكتب من مكاتب المرور الأقرب له أو على حسب محل السكن، ليقوم بتنفيذ أو إنهاء خدمة ما قد تعذر علية إتمامها من بين خدمات المنصة، ثم الحضور في الوقت والتاريخ والالتزام بتلك المواعيد، وقد نرى تعميم لهذا النظام على الأحوال المدنية أو الجوازات بنفس الطريقة.