من غير هامش ربح ولا فوائد.. طريقة تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد

ما زالت الفرص مُمكنة أمام المواطنين والمقيمين في السعودية، للحصول على أحدث إصدارات شركة أبل، إذ يمكن تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد دون دفع ثمن الهاتف بالكامل، وهي من الخدمات التي وفرتها شركة الاتصالات السعودية بالتعاون مع بنك هذا البنك عبر إحدى البطاقات الائتمانية التي يوفرها للعملاء للاستمتاع بالشراء ودفع ثمن المنتج بأقساط مُيسرة ودُون أي هامش ربح.

تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد

ومن الممكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط هاتف iphone 13 على الموقع الإلكتروني لشركة إس تي سي. إتمام عملية دفع ثمن الهاتف من خلال إحدى بطاقات بنك البلاد. ونختار بطاقات. بعد ذلك النقر على بطاقات الائتمان. وإدارة الأقساط، لتحويل العملية أي أقساط شهرية ميسرة دون هامش ربح. ومن الممكن تحويل عملية الشراء إلى أقساط عبر مركز الاتصال على رقم الهاتف 8001230000. كما يمكن تحويل عملية الشراء لأقساط بعد 48 ساعة، عبر موقع البلاد نت.

شروط شراء هاتف iphone 13 بالتقسيط عبر بنك البلاد

وفي حالة رغبة العميل في شراء جوال iphone 13 بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية عبر بنك البلاد، فإنه لا بد من استيفاء عدد من الشروط، وهي كالتالي: