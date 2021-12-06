- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير هامش ربح ولا فوائد.. طريقة تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد في المقال التالي
ما زالت الفرص مُمكنة أمام المواطنين والمقيمين في السعودية، للحصول على أحدث إصدارات شركة أبل، إذ يمكن تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد دون دفع ثمن الهاتف بالكامل، وهي من الخدمات التي وفرتها شركة الاتصالات السعودية بالتعاون مع بنك هذا البنك عبر إحدى البطاقات الائتمانية التي يوفرها للعملاء للاستمتاع بالشراء ودفع ثمن المنتج بأقساط مُيسرة ودُون أي هامش ربح.
تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد
ومن الممكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية، تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:
- الدخول إلى رابط هاتف iphone 13 على الموقع الإلكتروني لشركة إس تي سي.
- إتمام عملية دفع ثمن الهاتف من خلال إحدى بطاقات بنك البلاد.
- ونختار بطاقات.
- بعد ذلك النقر على بطاقات الائتمان.
- وإدارة الأقساط، لتحويل العملية أي أقساط شهرية ميسرة دون هامش ربح.
- ومن الممكن تحويل عملية الشراء إلى أقساط عبر مركز الاتصال على رقم الهاتف 8001230000.
- كما يمكن تحويل عملية الشراء لأقساط بعد 48 ساعة، عبر موقع البلاد نت.
شروط شراء هاتف iphone 13 بالتقسيط عبر بنك البلاد
وفي حالة رغبة العميل في شراء جوال iphone 13 بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية عبر بنك البلاد، فإنه لا بد من استيفاء عدد من الشروط، وهي كالتالي:
- يسري العرض فقط عند الدفع ببطاقات بنك البلاد الائتمانية.
- العرض سارٍ حتى 31 ديسمبر 2021.
- يجب الشراء بحد أدنى 1000 ريال سعودي.
- لن يتمكن العميل من تحويل مشترياته إلى أقساط إذا أضاف مبالغ إضافية إلى بطاقته بعد عملية الشراء.
- لا يُمكن استخدام هذا العرض مع أي عروض ترويجية أخرى.
- البطاقات التي يشملها العرض هي جميع البطاقات الائتمانية، عدا تمكين.
- في حال رغبة العميل بسداد الأقساط بشكل كلي فيمكنه عمل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، يمكنه الدخول إلى القائمة الرئيسية لموقع البنك، واختيار بطاقات، وبطاقات الائتمان، ثمّ إدارة الأقساط، وتفاصيل الدفعات، دفع الكل.
- مدة التقسيط 12 شهرًا دون أي فوائد أو ربح ولا تُوجد رسوم لهذه الخدمة على العميل.
- يُمكن للعميل القيام بالأقساط لأكثر من عملية واحدة إذا كانت العملية أكثر من 1000 ريال سعودي، وليس هناك حد أقصى للعملية بشرط ألا تتجاوز الحد الائتماني للبطاقة.
- لن يتمكن العميل من تحويل مشترياته إلى أقساط إذا كانت العملية أعلى من الحد الائتماني للبطاقة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من غير هامش ربح ولا فوائد.. طريقة تقسيط آيفون 13 من stc عن طريق بنك البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.