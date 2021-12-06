شروط وظائف وزارة المالية عبر جدارة mcs.gov.sa للخريجات بمدينة الرياض 1443هـ

شروط وظائف وزارة المالية الشاغرة التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وفق اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي يبلغ عددها أكثر من 71 وظيفة في تخصصات متنوعة، لحاملي شهادات البكالوريوس والماجستير من الخريجات السعوديات، وفق الشروط والمتطلبات الوظيفية المعلن عنها باللائحة، وسيكون مقر العمل هو مدينة الرياض، وسيتم فتح باب التسجيل لاستقبال الطلبات لمدة 7 أيام من تاريخ الإعلان المذكور وهو الأحد 12 ديسمبر 2021، والجدير بالعلم أنه سيتم استبعاد أي طلبات مقدمة غير منطبق عليها الشروط، كذلك الطلبات التي سيتم تقديمها بعد انتهاء موعد التقديم لن يلتفت إليها.

شروط وظائف وزارة المالية

إضافة لما سبق ذكره فإن إعلان وزارة المالية عن فرص عمل شاغرة من خلال جدارة للتوظيف، وفق برنامج توطين لتوظيف الشباب السعودي، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف لتوظيف شباب المملكة من الجنسين وتحقيق طموحهم الوظيفي بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وبالرجوع إلى شروط التقديم لوظائف المالية جدارة 1443 فهي كالتالي:

أولًا أن تكون المتقدمة راغبة شغل الوظيفة سعودية الجنسية. كذلك شرط أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس أو الماجستير وفق المؤهل الدراسي المطلوب لشغل الوظيفة الشاغرة. أيضًا يجب على المتقدمة اجتياز اختبار القدرة المعرفية، وهو خاص بوظيفة المرتبتين السادسة والثامنة وفق الإعلان. كما يجب على المتقدمت السعوديات الحاصلات على مؤهلاتهن العلمية من خارج المملكة، تقديم شهادة المعادلة الصادر من وزارة التعليم السعودية. كذلك يجب اجتياز المقابلة الشخصية، وذلك للمتقدمات الحاصلات على أعلى الدرجات. في النهاية يتم استبعاد من لا تتخطى المقابلة الشخصية بنجاح، كذلك من لا تنطبق مستنداتهن المقدمة واختلاف بياناتهن في المقابلة الشخصية.

كيفية التقديم بالوظائف النسائية الشاغرة بالمملكة 1443هـ

ولراغبات التقديم بالوظائف الشاغرة الملعن عنها اتباع الخطوات التالي ذكرها:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني جدارة للتوظيف. كذلك يجب تحديد الرغبة بالتأشير على الوظيفة المرغوب التقدم إليها، والتعليم على المربع المخصص للوظيفة. ثم القيام بتعبئة البيانات والتأكد من كتابتها بشكل صحيح وارفاق المستندات المطلوبة. في النهاية الضغط على أيقونة حفظ ، ليتم حفظ الطلب على الموقع للبت فيه.

موعد التقديم بفرص العمل الشاغرة وزارة المالية جدارة بالمملكة

في الختام وجب التنويه أن موعد التقديم في وظائف وزارة المالية للخريجات عبر جدارة، سيتم فتح باب التسجيل بها بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 12 من شهر ديسمبر 2021م، الموافق 8 من شهر جمادى الأول للعام 1443هـ، وسيستمر لمدة أسبوع كامل أي حتي يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021م، الموافق 15 جماد الأول 1443هـ.