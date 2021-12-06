طريقة تقديم وظائف قوات الخاصه الامن الحج والعمره 1443 عبر بوابة أبشر للوظائف وأهم الشروط

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عمر شويل - جدة طريقة تقديم وظائف قوات الخاصه الامن الحج والعمره 1443 على رتبة جندى، حيث إن تلك الوظائف تعتبر واحدة من الوظائف التى أعلن عنها حديثاً لكافة المواطنين فى المملكة الذين ينطبقون عليهم الشروط العامة للوظائف العسكرية فى المملكة، وقد صرحت وزارة الداخلية بإن التقديم على تلك الوظائف سيكون إلكترونياً من خلال بوابة أبشر.

وظائف قوات الخاصه الامن الحج والعمره 1443

قامت وزارة الداخلية بفتح باب التقديم فى هذه الوظائف حتى يوم 5 جمادي الأول 1443 والذي يوافق يوم الخميس 9 ديسمبر الجاري، وقوات أمن الحج والعمرة هي أحد الفروع التابعة لوزارة الداخلية السعودية حيث تهتم هذه القوات بتأمين الحرم المكي فى مكة المكرمة ويتبع لهذه القوات نحو 90 ألف جندي وضابط ويتم مساندة هذه القوات ببعض الجنود من وزارة الحرس الوطني.

شروط أمن الحج والعمرة

يوجد العديد من الشروط التى تم وضعها من قبل وزارة الداخلية السعودية للتقديم فى هذه الوظائف، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى السطور التالية:-

‘إن يكون الشخص المتقدم لتلك الوظائف هو مواطن سعودي الجنسية ومقيم فى المملكة.

يجب إن يكون فى عمر لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ التقديم.

يشترط إن يكون لدية مؤهل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يفضل إن يكون حسن السير والسلوك.

يجب إن يكون فى طول لا يقل عن 165 سم.

تناسب طول المتقدم مع وزنة.

رابط تقديم وظائف قوات الخاصه الامن الحج والعمره 1443

التقديم فى هذه الوظائف مازال مفتوح أمام المواطنين فى المملكة حتى يوم الخميس، ويتم التقديم فى الوظائف عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص الخطوات فى السطور التالية:-