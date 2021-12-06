نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء عبر جدارة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية في المملكة العربية السعودية عن رابط التقديم على وظائف وزارة المالية عبر جدارة على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية كانت قد أعلنت عن فتح باب القبول أمام الفتيات السعوديات لعدد 71 وظيفة إدارية وهندسية وقانونية من خلال الموقع الرسمي لجدارة على أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة حاصلة على مؤهل علمي ودرجة علمية وتخصص مناسب لشغل الوظيفة، وصرحت الوزارة أنها ستستقبل طلبات التسجيل في الوظائف عبر منصة جدارة للتوظيف، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نوضح لكم موعد ورابط التسجيل في وظائف وزارة المالية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم في وظائف مديرية الأمن العام للقوات الخاصة بالحج والعمرة، فتابعونا.

التقديم على وظائف وزارة المالية

يُمكنكم التقديم على كافة الوظائف التي طرحتها وزارة المالية السعودية عبر موقع جدارة من خلال الخطوات التالية:

أولاً يتوجب عليك الولوج إلى منظومة التوظيف الموقع الرسمي “جدارة” على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

ثالثاً قم بالنقر على خيار “التقديم على الإعلانات الوظيفية”.

رابعاً اختر الوظيفة المرادة من بين الوظائف المطروحة ثم اضغط “حفظ الطلب”.

شروط وظائف وزارة المالية

تقبل وزارة المالية طلبات المتقدمين إلى شغل الوظائف المذكورة بشرط استيفائهم لشروط محددة أعلنتها الوزارة، ونوضحها لكم كالتالي:

أولاً أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة حاصلة على درجة البكالريوس أو الماجستير.

ثانياً تكون الاولوية لقبول طلبات التقديم للتخصصات غير التربوية.

ثالثاً لا بد من اجتياز كافة الإختبارات والمقابلة الشخصية.

وفي حالة استيفائك لتلك الشروط تزداد فرص قبولك بالوظيفة التي تقدمت إليها

موعد التقديم على الوظائف

صرحت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن أنه سيتم قبول طلبات المتقدمين للوظائف المذكورة ابتداءاً من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الموافق 8 جمادي الأول 1443 ولمدة اسبوع كامل.

نتمنى في نهاية مقالنا اليوم أن نكون وضحنا كافة التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة المالية التي تم الإعلان عنها اليوم، ونحن في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم للرد عليها في الحال