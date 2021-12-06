شروط وآلية استحقاق المعاش بعد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور حتى تتمكن من تقديم الدعم المناسب لكافة الأسر الأشد احتياجا وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع المستحقين، وتم وضع هذا النظام بموجب التشريعات التي تضمن حقوق أفراد المجتمع، وضمان وصول أموال الزكاة والتبرعات إلى المستحقين، والعمل على تعزيز مهارات المستحقين لتعزيز حياتهم الاجتماعية.

آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة التنمية والموارد البشرية آلية استحقاق المعاش بعد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور والتي تتضمن معرفة قيمة معاش كل فرد في الأسرة وجمع قيمته مع خصم 50٪ من الدخل الشهري وإضافة الناتج إلى الدخل الغير مكتسب من الحكومة ونقارن الناتج بالاستحقاق المعتمد لكل فرد من أفراد الأسرة

شروط احتساب المعاش

أعادت وزارة التنمية والموارد البشرية تذكير المواطنين بشروط استحقاق المعاش، وأهمها: أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين المقيمين إقامة دائمة داخل المملكة باستثناء أرملة السعودي، وطليقة السعودي على أن تكون هي الأخرى مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة، كما يستثنى من شرط الجنسية أبناء الأرملة والمطلقة من الزوج الغير سعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية ولديه إقامة سارية الصلاحية، ووجود وثيقة زواج رسمية، كما يستثنى أيضا الأشخاص المعاقين والأيتام والأرامل بشرط وجود بطاقة تنقل سارية.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة التنمية والموارد البشرية بإجراء بعض التعديلات على منصة الضمان الاجتماعي حتى تتناسب مع نظام الضمان الاجتماعي المطور، لذا دعت جميع المستحقين إلى التسجيل في البرنامج بداية من يوم 20 نوفمبر الماضي، حيث تعمل المنصات بالتوازي حتى يوم 23 مايو القادم على أن يتم إغلاق المنصة الحالية في هذا اليوم، وبعدها ينقل المستحقين بشكل تدريجي بعد دراسة حالة كل منهم.