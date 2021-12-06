تقويم الفصل الدراسي الثاني بالسعودية التعليم توضح

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عمر شويل - جدة تقويم الفصل الدراسي الثاني بالسعودية، قامت وزارة التعليم السعودية يوم السبت الماضي بتوضيح تفاصيل التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني الحالي للطلاب في المدارس السعودية، حيث قد حددت موعد العودة للفصل الدراسي الثاني ليكون يوم أمس الأحد الخامس من ديسمبر الحالي وقد حددت موعد الإجازات على مدار الفصل الدراسي الجديد وكذلك موضحةً التقويم الدراسي الجديد الذي من المفترض أن يتم العمل به بجميع المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

الفصل الدراسي الثاني بالسعودية

انتهى الطلاب من الفصل الدراسي الأول في 25 نوفمبر الماضي لتبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول قبل العودة من جديد للفصل الدراسي الثاني الذي بدء منذ يوم أمس الأحد 5 ديسمبر كما هو موثق في التقويم الدراسي للعام الحالي، ويستمر هذا الفصل الدراسي حوالي ثلاثة أشهر كذلك لتبدأ الإجازة الفصلية الفصل الدراسي الثاني.

ومن خلال موقع الوزارة الرسمي قامت بنصح طلابها بالتفوق من اليوم الدراسي الأول وتمنت لهم عودًا حميدًا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وغيرهم، وشددت على الالتزام بقواعد السلوك الجديدة الموفرة بالمدارس السعودية.

إجازات الفصل الدراسي الثاني

يوضح التقويم الدراسي للتيرم الثاني أن الإجازة المطولة الأولى للطلاب في هذا الفصل الدراسي ستكون في التاسع عشر من ديسمبر أي بعد حوالي اثنا عشر يومًا، أما عن إجازة منتصف الفصل الدراسي الحالي فستكون بدايةً من يوم الخميس السادس من شهر يناير للعام الجديد 2022 وذلك بعد انتهاء الطلاب من دوامهم وتبدء الدراسة مرة أخرى بعد الإجازة في السادس عشر من يناير أي أن الإجازة مدتها عشرة أيام.

وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية في الثاني والثالث من شهر فبراير القادم لتستمر يومين فقط ويعود الطلاب من جديد، وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثالثة في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من فبراير.

إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني

ووفقًا للتقويم الدراسي الموضح فإن نهاية الفصل الدراسي الثاني وبدء الإجازة يكون بنهاية يوم الخميس العاشر من شهر مارس 2022، لتبدأ دراسة الفصل الدراسي الثالث بعد عشرة أيام تقريبًا من انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للطلاب.