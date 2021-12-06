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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق برنامج نطاقات المطور في القطاع الخاص بالسعودية في المقال التالي
برنامج نطاقات في القطاع الخاص بالسعودية، منذ بداية شهر ديسمبر الحالي وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية بأنه سيتم تطبيق برنامج جديد خاص بمساعدة أبناء السعودية في إيجاد فرص عمل مناسبة معهم، حيث تسعى السعودية جاهدة لمساعدة أبنائها من أجل العمل وإيجاد الفرص الأفضل لهم وخاصةً الذين يجدون صعوبة في إيجاد العمل، مع العلم أن برنامج نطاقات الجديد المطور ينتمي إلى استراتيجية وخطة برنامج التوطين السعودي المخصص من أجل تقليل نسبة البطالة في السعودية وتوفير العديد من فرص العمل سواء كانت بالقطاع الخاص أو العام للمواطنين ونعرفكم في السطور التالية باقي التفاصيل حول برنامج نطاقات المطور بالقطاع الخاص.
برنامج نطاقات بالقطاع الخاص بالسعودية
تهدف المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية لزيادة مساهمة أبنائها السعوديين من سعوديين وسعوديات للمشاركة في سوق العمل بصورة أكبر حيث يزداد الإنتاج المحلي وتشجيع استمراره وإنتاجه، ويعتبر برنامج نطاقات المطور الجديد واحد من البرامج التي تدعم التطور الاستراتيجي الجديد الحادث في وزارة التنمية الاجتماعية والتحفيز على توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
حيث سيتمكن برنامج توطين السعودية الجديد من توفير ما يقرب من 340 ألف وظيفة جديدة لأبناء السعودية فقط في فترة السنوات الثلاث القادمة، وقد تم الاهتمام بالبرنامج وتطويره من خلال العديد من الجهات الحكومية، وإليكم رابط حاسبة نطاقات المطور https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/20210523.pdf.
مزايا برنامج نطاقات المطور في القطاع الخاص
وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير البرنامج والإعلان عنه من خلال مزاياه الثلاث المقدمة للمواطنين لتشجيعهم للانضمام للبرنامج والعمل وهم:
- تقديم خطة التوطين بصورة واضحة لجميع المواطنين لفترة ثلاث سنوات وهذا من أجل توفير الاستقرار التنظيمي بالقطاعات الخاصة في المملكة السعودية.
- وكذلك الاعتماد على العلاقة الكردية التي طرفاها نسبة التوطين المحددة من الوزارة لكل منشأة عمل من منشآت القطاع الخاص وذلك مع عدد المواطنين العاملين بها حتى يتناسب عدد العاملين من السعوديين مع متطلبات تلك المنشأة.
- كما وسهلت الوزارة من استخدام البرنامج ليكون بسيط في الاستخدام للجميع وكذلك القيام بدمج تصنيفات الأنشطة وفق مجموعة محددة من المعايير والنقاط عددها الجديد هو 32 نشاط بعدما كان في البداية 85 نشاط.
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