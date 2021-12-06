نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة المالية للنساء عبر جدارة وظائف إدارية 1443 وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يتم استقبال تقديم وزارة المالية للنساء على عدد من الوظائف الإدارية من رابط جدارة بوابة التوظيف للوظائف الحكومية، لشغل 71 وظيفة إدارية تم طرحها ضمن مسابقات التوظيف لعام 1443، وقد دعت وزارة المالية الخريجات الحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة التي ورد تحديدها في شروط القبول والتسجيل لبدء تسجيل طلباتهم لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، في الفترة الزمنية المسموح فيها بالتقديم الإلكتروني، سنوضح التخصصات والشروط وتعليمات القبول والتسجيل في موقع جدارة على وظائف وزارة المالية 1443.

تقديم وظائف وزارة المالية الإدارية للنساء

تعرف على تعليمات تقديم وظائف وزارة المالية السعودية للعنصر النسائي، والتي سيتم فتح بوابة التقديم عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة لها يوم الأحد القادم 12 ديسمبر 2021، بنظام التعاقد لشغل 71 وظيفة إدارية للنساء، منهم 16 وظيفة على الدرجة السادسة و 55 وظيفة على المرتبة الثامنة، ويمكن الحصول على تفاصيل ومسميات وظائف وزارة المالية الإدارية من الجدول الذي يكشف عن اسم المسمى الوظيفي، وعدد الوظائف المطلوب شغلها لكل مسمى، والمرتبة والجهة والمقر الذي سيتم التعيين به وهو على النجو التالي:

مواعيد تقديم جدارة وظائف إدارية بوزارة المالية

ذكرنا أن بداية التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة سيكون من الأحد القادم 8 جمادي الأول، وسيكون فتح بوابة جدارة عند الساعة العاشرة لتسجيل طلب شغل الوظائف الإدارية، وسوف ينتهي التسجيل عند الساعة 12 من مساء يوم 12 جمادي أول 1443، والطلبات إلكترونية فقط على حسب تعليمات الخاصة بمنظومة التوظيف.

طريقة التقديم على جدارة

تعليمات القبول والتسجيل في وظائف وزارة المالية كام من بينها طريقة التقدم على منصة جدارة.

الدخول على رابط منظومة جدارة

التأكد من صحة البيانات للمستخدم.

يتم تقديم اعتراض في حالة وجود أخطاء كي يتم الدراسة

إذا كانت بيانات صحيحة لدى حساب على جدارة التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، اضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

تستبعد الطلبات الغير منطبق عليها التعليمات

حدد الرغبة

اختار من بين الوظائف التي تم الإعلان عن مسمياتها

احفظ الطلب

الفئات المستهدفة بالتقديم على تلك الوظائف هم خريجي درجة الماجستير والبكالوريوس وللتعرف على التفاصيل من موقع جدارة.