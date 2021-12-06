إن القيام بتجديد بطاقة الراجحي هو أمر هام لأنها هي الشيء الذي يمثل حلقة الوصل بين المواطنين وخدمات المصرف، وهي توفر عليكم الكثير من الوقت والجهد ومن أهم الأشياء التي لابد من وضعها بعين الاعتبار، ولذا فإننا عبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة تجديد بطاقة الراجحي والخدمات التي يقدمها لكم المصرف، وجميع المعلومات التي تحتاجون إليها لمعرفة هذا الأمر بالتفصيل.

طريقة تجديد بطاقة الراجحي

لكي تتمكن من تجديد بطاقة الراجحي عليك أن تتبع بعض الخطوات التي تمكنك من أن تدخل القائمة الرئيسية المتواجدة بشاشة الصراف، وإليكم الخطوات هي كالآتي:

عليك أن تدخل للقائمة الرئيسية المتواجدة بالشاشة الرئيسية ومن بعد ذلك تختار عمليات الأخرى.

تختار كلمة عمليات الأخرى للمرة الثانية المتواجدة بالقائمة الخاصة بالخدمات الفرعية ثم تختار طلب التجديد لبطاقة الصراف الآلي وتضغط على كلمة موافقة

وإذا كان العميل يريد أن يقوم باستلام البطاقة التي تجددت من الفرع فعليه القيام بذلك إن كان يريد أن يغير الفرع فعليه اختيار كلمة تغيير الفرع.

ثم بعد ذلك يدخل الكود الذي يتكون من ثلاث أرقام والذي يخص الفرع المراد استلام البطاقة منه، وإذا لم يتوفر رقم الهاتف فعليه أن يسجل رقم العميل.

ويكون كل هذا من الخيارات الإضافية التي تمكنه من أن يسجل رقم الهاتف الذي يخصه وتختار كلمة تحديث، ويكتب رقم هاتف العميل ويدخل كلمة مصرف الراجحي.

كيفية استلام البطاقة

توجد بعض الخطوات التي تمكنك من استلام البطاقة من خلال مصرف الراجحي وإليكم الخطوات وهي كالآتي:

ستصلك أولاً رسالة نصية بالهاتف الذي تم تسجيله ويكون بها اختار بأن البطاقة قد وصلت للفرع.

يتوجه بعد ذلك العميل للفرع حتى يستلم البطاقة ويكون الفرع الأقرب له.

من بعد ذلك يذهب إلى أقرب صراف آلي حتى يفعل البطاقة وينشطها لأنها مجددة ويستفيد من كافة المزايا المقدمة من قبل بطاقة مصرف الراجحي.

الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي

توجد بعض الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي والتي تتعدد وتتنوع ما بين العمليات المصرفية أياً كان مكان العميل ووقتما يريد ذلك، ويضاف خدمات تحويل الأموال أو دفع الفواتير والاشتراك في الاكتتاب وبيع الأسهم الخاصة بالاكتتاب، والكثير من الخدمات الأخرى فهي لا تعد ولا تحصى المقدمة من قبل البنك لجميع عملائها التابعين له.