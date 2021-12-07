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عمر شويل - جدة منصة الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa والتي يقوم مئات الآلاف من المواطنين السعوديين المستفيدين من خدمات وزارة التنمية الاجتماعية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، والراغبين في الاستفادة في الاستمرار بالدخول عليه بشكل يومي للتسجيل وتحديث البيانات، كما قامت الوزارة بصرف رواتب المستفيدين من خدمات رواتب ومعاشات الضمان في الأول من جادي الأولى 1443 الموافق 5 ديسمبر 2021 وفق النظام والآلية الجديدة في الحساب، كما يترقب المسجلين الجدد تحديد مواعيد الأهلية والتعرف على الاستحقاق.
تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa متابعة طلب وموعد الأهلية ديسمبر 2021
وقد قامت وزارة التنمية الاجتماعية في نهاية عام 2021 واقتراب عام 2022 بإرسال تويته عبر الرابط الرسمي لها على تويتر بالتشديد على ضرورة الدخول واستخدام رابط الضمان الاجتماعي الجديد، الضمان المطور الجديد 2022، والذي يتم استخدامه بالتوازي مع القديم لفترة زمنية محددة لحين الإلغاء التام لاستعمال الرابط القديم لتسجيل المستفيدين، وذلك للدخول ضمن المنظومة الاجتماعية الأحدث لدى المستفيدين والاستفادة بالنظام الجديد والذي يشمل فئات أعلى وبشروط أكثر دقة.
الإطار العام لمنظومة الضمان الاجتماعي المطور الجديد
يتم العمل بأغلب شروط ومعايير النظام الاجتماعي القديم بينما يتم إضافة عدد من المعايير والشروط التي تخص الاستحقاق في النظام المطور الجديد، والذي يهدف لإيصال الدعم إلى المستحقين وشمول فئات أكبر من الشعب بهذا الدعم وإيصال أموال الزكاة المقدمة من أهل الخير والمواطنين السعودية لإعادة إدارتها بالشكل الأمثل الذي يشمل فئة أكبر من المستحقين والأكثر استحقاقا من الشعب، كما يتم تحديث بيانات المستفيدين لبيان استمرار الأهلية أو أسباب إيقاف الراتب.
|الرؤية الجديدة للضمان الاجتماعي المطور 1443-2022
|الأهداف العامة والحديثة للضمان
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الفترة الزمنية المتاحة للتسجيل والتحديث
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بداية التسجيل بالنظام الجديد، على الرابط الجديد، في 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، على أن يستمر التسجيل الجديد وتحديث البيانات طوال هذه الفترة، ويجب أن يقوم المسجلين الجدد وأيضا من يقوموا بتحديث البيانات بإثبات استمرارية الاستحقاق، حيث يتم إيقاف الراتب الشهري إذا ثبت مخافة سبب من أسباب الاستحقاق، كما لا يتم قبول الطلبات الجديدة إذا لم يتم تطبيق جميع الشروط.
الخطوات التي تقوم الوزارة باتباعها بعد التسجيل
- تقوم الوزارة بالاستمرار في استقبال طلبات التسجيل والتحديث حتى 23 مايو 2022.
- يتم مراجعة البيانات التي يتم تسجيلها أو تحديثها وتقوم الوزارة باحتساب المستحقين ومن لا يستحق.
- قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإيداع رواتب المستفيدين، الذين قاموا باتباع خطوات التحديث، في شهر جمادي الأول 5 ديسمبر 2021.
- يتم الإعلان عن نتائج الأهلية في الشهر الجاري، وذلك للمسجلين الجدد.
- تقوم الوزارة بشمولهم ضمن مستفيدي رواتب الضمان ابتداء من يناير 2022.
- تفتح وزارة التنمية الاجتماعية هذا الشهر باب الاعتراض لمن يتم استبعاده من الضمان.
- يتم الرد على الاعتراضات بعد أن يتم الانتهاء من دراستها خلال شهرين.
كيفية التعرف على الحد المانع للاستحقاق في رواتب الضمان
|عدد أفراد الاسرة
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال
|2001
|2
|1285 ريال
|2570
|3
|1570 ريال
|3140
|4
|1855 ريال
|3710
|5
|2140 ريال
|4280
|6
|2420 ريال
|4840
|7
|2710 ريال
|5420
|8
|3000 ريال
|6000
|9
|3280 ريال
|6560
|10
|3560 ريال
|7120
|12
|3840 ريال
|7680
|13
|4130 ريال
|8260
|13
|4410 ريال
|8820
|14
|4700 ريال
|9400
|15
|5000 ريال
|10000
كيفية التواصل المباشر مع خدمة المستخدمين وأرقام الدعم
- مركز الاتصال الموحد 19911
- رقم صندوق البريد للتراسل 12484.
- الرمز البريدي لصندوق الضمان 11157
- رقم الضمان الاجتماعي بالرياض 0114057988.
التسجيل في رابط منصة الدعم على رابط الضمان المطور
- يتم التسجيل على رابط الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “الرابط الجديد”.
- يقوم المستخدم بالدخول بكلمة المرور القديمة على الرابط القديم وتحديث البيانات ثم الحفظ.
- يتيح الموقع التسجيل الجديد، على أن يقوم المستخدم بكتابة كل البيانات واتباع الخطوات جميعها.
- يتم حفظ البيانات والانتظار لحين الإعلان عن نتائج الأهلية.
تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa ومنصة التسجيل المطورة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، التسجيلات القديمة وتحديث البيانات وكذلك التسجيلات الجديدة، ويتم متابعة طلب التسجيل حتى 23 ماي 2022 لحين إغلاق الموقع والمنصة القديمة للتسجيل ويتم الإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين الجدد في المنصة في ديسمبر 2021، حيث يستمر المسجلين من متابعة طلباتهم والاستفسار عن موعد الأهلية إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تعلن حتى الأن عن الموعد المحدد لها.
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