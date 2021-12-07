طريقة التقديم للحصول علي منحة أرض من الديوان الملكي ومن شؤون البلدية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن توفير قطع من الأراضي السكنية لدي الديوان الملكي، حيث يتم تقديمها مجاً للأسر المحتاجة الي ذلك الدعم الحكومي، فقد يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي تلك المنحة مواطن سعودي حامل للجنسية كأولوية، وذلك لأن الجهات المعنية تقدم ذلك الدعم للأسر المحتاجة فعلياً لدعمهم وتوفير لهم حياة كريمة.

يمكن لأي مواطن سعودي التقديم علي المنحة من خلال بوابة الديوان الملكي، فقد نعرفكم علي الآن في خطوات تفصيلية طريقة الدخول الي البوابة والاستعلام عن منحة أرض الديوان الملكي، وكذلك طريقة التقديم وأهم الشروط الواجب توافرها للحصول علي تلك المنحة المجانية تماماً.

شروط التقديم الي الديوان الملكي للحصول علي قطعة أرض مجانية

حدد الحكومة السعودية عدد من الضوابط التي ولابد من تواجدها لدي الشخص المتقدم، وذلك لكي يحصل علي قطعة أرض سكنية من هيئة الديوان الملكي، فقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تلك الشروط موضحة الآتي:

لابد من أن يكون المتقدم من السعوديين، حيث أن المنحة للمواطنين فقط حاملي الجنسية السعودية.

أن يتعدي عمر العمر سن الثمانية عشر عاماً ولا يقل عن ذلك الحد.

إذا كان المتقدم من النساء السعوديين “الأرامل، المطلقات، أو أي فئة أخري من المحتاجين”، فلابد من أن يتخطى عمرها سن الخمسة وعشرون عاماً.

طريقة التقديم علي منحة أرض الديوان الملكي

قم بتسجيل الدخول الي موقع النفاذ الموحد لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرسمي. اضغط علي كلمة “سكني” الموجودة بالاختيارات أمامك. قم بتسجيل الدخول من خلال بوابة الوصول الموحدة أو سكني. قم بملئ البيانات الشخصية المطلوبة ومرافقة الأوراق والمستندات برفعها علي الموقع. اضغط علي حفظ وإرسال.

الاستعلام عن منحة ارض الديوان الملكي بالسجل المدني