نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سياراتك بموافقة خلال ساعات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بأسهل الشروط في المقال التالي

تمويل سياراتك بموافقة خلال ساعات ، برنامج تمويلي مصمم بصيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، أحد البرامج التمويلية التي قامت شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية ، بتقديمها للمواطنين بهدف خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام بأسهل الشروط والمتطلبات ، كما توفر الشركة موافقة فورية علي طلب تمويل السيارات خلال ساعات من التقدم بالطلب. مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية برنامج تمويلي مطابق لأحكام ومبارئ الشريعة الإسلامية.

موافقة علي طلب التمويل في غضون ساعات من التقدم بالطلب.

تمويل السيارات من شركة التيسير بدون كفيل أو ضامن.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون تحويل الراتب الشهري.

مدة سداد التمويل يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

يمكن لطالب التمويل تعبئة نموذج طلب تمويل السيارات المتاح لدى الشركة من خلال الإنترنت

طالب التمويل يمكنه تملك السيارة من أول يوم.

إجراءات سريعة وسهلة لإنهاء كافة التعاملات الخاصة بتمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر الشركة للعملاء طرق دفع متعددة. شروط الاستحقاق لطلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة.

يشترط أن يكون الدخل الشهري لطالب التمويل لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، المتاح لدى شركة التيسير.

3 أشهر هو الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة ، لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتمويل السيارات من شركة التسير للتمويل.

يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل السيارات. المستندات المطلوبة لاستكمال طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل الهوية الوطنية أو الإقامة لطالب التمويل.

إرفاق طلب التمويل برخصة قيادة سارية المفعول الخاصة بطالب التمويل.

العنوان الوطني لطالب التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

كشف حساب بنكي لطالب التمويل وذلك لأخر ثلاثة سنوات.

تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل.

إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل سياراتك بموافقة خلال ساعات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بأسهل الشروط - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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