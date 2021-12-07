اطلب تمويل القرض العقاري المدعوم حتى 7 ملايين ريال الشروط والمزايا وطريقة التقديم

الكثير من المواطنين بالمملكة يحتاج إلى قرض عقاري مدعوم من البنوك أو من صندوق التنمية العقارية حتى يتمكن من شراء منزل وتملكه، وتقوم البنوك المختلفة بتقديم تمويلات كثيرة ومتنوعة للمواطنين بالمملكة تحقيقاً لرؤية 2030 بزيادة نسبة التملك للوحدات السكنية لكافة المواطنين، ومن خلال المقال نوضح الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض المدعوم وكما سنوضح مزايا القرض المدعوم وكيفية التقديم للحصول عليه، حيث يسعى الكثير من مواطنى المملكة للحصول على القرض المدعوم وخاصة محدودي الدخل عن تفاصيل هذا النوع من التمويل، لذلك يبحثون عن الشروط وخطوات طلب القرض، حيث وضع الصندوق عدد من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على منح القرض، القرض العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقاري، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على قرض عقاري من بنك البلاد وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، وما يميز هذا الدعم أنه يقدم تخفيض كبير على الدفعة المقدمة تتراوح بين 5 إلى 10% وذلك للمسكن الأول فقط للعائلة، كما يجب أن يكون عمر المستفيد أكبر من 25 عام، ولا يزيد سعر العقار عن 800 ألف ريال، حيث يعتبر بنك البلاد من اكثر البنوك في تقديم التمويلات المتنوعة للمواطنين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض العقاري المدعوم:

أكد صندوق التنمية العقارية على ضرورة توافر الشروط الواجب في الأشخاص المستفيدين من دعم صندوق التنمية العقارية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، وهذه الشروط هي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يتراوح عمر الشخص المتقدم الراغب في الحصول على القرض ما بين 20 – 70 عام.

ضرورة أن تكون مساحة العقار حوالي 80 متر مربع على بحد أدنى.

يجب أن يكون الشخص المتقدم من ضمن القائمة الخاصة بالدعم السكني في الوزارة

في حالة أن الشخص المتقدم في الوظائف الخاصة يشترط مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر

أما في حالة أن الشخص المتقدم في الوظيفة الحكومية يشترط أن لا تقل مدة العمل عن شهر

يشترط أن يكون الشخص المتقدم يمتلك حساب جاري في أحد البنوك السعودية

المستندات والوثائق المطلوبة:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من خلال خدمة المستفيدين حول المستندات والوثائق المطلوبة، وهذه المستندات:

ضرورة أن يقدم (صورة من الهوية الوطنية – مستندات مستفيدي الصندوق – هوية مالك العقار).

يجب أن يقدم كشف حساب بنكي لآخر 6 شهور

التأكد من دفع رسوم الطلب الذي قدره 200 ريال سعودي.

يشترط أن يتم التقديم إحضار نموذج طلب معبأ وموقع.

تقديم شهادة تعريف تشمل تفاصيل الراتب وتاريخ العمل.

نسخة واضحة من رخصة البناء

ضرورة تقديم نسخة من صك الملكية الخاصة بالشخص المتقدم يشترط “عليها توقيع البائع” و”توقيع العميل”.

يتم تقديم مستندات تضم ( رسم كروكي لموقع العقار محل الشراء).

أهم مزايا القرض العقاري المدعوم:

القرض العقاري المدعوم يضم العديد من المزايا التي يمكن أن يستفاد منها، ومن هذه المزايا:

يتم توفير تأمين لهذه الحالات (وفاة – العجز الكامل).

أن يتوافق القرض العقاري المدعوم مع أحكام الشريعة الإسلامية

يمكن الحصول على قرض يصل إلى 7 مليون ريال سعودي وكحد أدنى 250 ألف ريال سعودي.

يتميز أن يكون الضمان على مبلغ هامش الربح، ويصل إلى 500 ألف ريال سعودي.

أوضح البنك أن السداد يتم على فترة تبدأ من 5 إلى 25 عام.

الدفعة في المسكن الأول حوالي 10%، وتكون الدفعة في المسكن الثاني 30%.

يتم توفير وثيقة تأمين مجاني ضد الحرائق والحوادث.

تصل قيمة الاستقطاع من الراتب إلى 65%.

خطوات التقديم على القرض المدعوم بالخطوات: