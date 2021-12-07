اطلب واحصل على مساعدة مالية أو وحدة سكنية فورية من الديوان الملكي للمساعدات رابط التقديم

بسبب الأحداث الجارية بالعالم أجمع عامة وبالمملكة العربية السعودية خاصة وما تتخذه الدول من إجراءات إحترازية بسبب عدم إنتشار الفيروس المتحور وما ترتب على هذه الإجراءات من تعثر للكثير من المواطنين والمقيمين في أمورهم الحياتية، فمنهم من لم يقدر على سداد ديونه ومنهم من تعثر في الوفاء بمستلزمات مصروفات أسرته ومنهم من تعثر في عدم شراء وحدة سكنية او منزل لاولاده او عدم قدرته على شراء أدوية والتي يحتاجها بسبب تعرضه لوعكة صحية او لمرض مزمن أو غيرها من متطلبات المساعدة، فقد اهتمت الحكومة السعودية وعلى رأسها الديوان الملكي السعودي بتوفير مساعدات للمواطنين للمرور من الأزمات المادية و كذلك العلاجية وغيره، وسوف نعرض لكم الحالات التي تتطلب صرف مساعدة فورية من الديوان الملكي وكيفية تقديم الطلب وخطوات التقديم بالتفصيل، حيث يهتم الديوان الملكي السعودي بتوفير الخدمات بشكل أفضل والسعي وراء تحقيق الرخاء في المجتمع السعودي بين المواطنين، وذلك عن طريق النظر في أزماتهم وتقديم المساعدات بجميع أشكالها للمستحقين، ويأتي ذلك في شكل أسرع دون تأخير بسبب بعض التعطل لأي سبب من الأسباب، حيث تتحرى إدارة الديوان الدقة في اختيار المستحقين للحصول على المساعدات المالية ومن يتم انطباق شروط الاستحقاق سوف يتم صرف المساعدة له فورا دون أي تأخير.

الحالات التي تتطلب المساعدات الفورية من الديوان الملكي السعودي:

يسمح الديوان الملكي بمنح مساعدة فورية وعاجلة لبعض الحالات الاتية :

يقدم على طلب الحصول على وحدة سكنية لمن لا مأوى لهم أو لمن لا يستطيعون شراء وحدة سكنية.

الإفراج عن المساكين.

من اصيب بحادثة وبسببها تعذر عمله او من يمرون بحالات حرجة او ظروف مالية عصيبة كالكوارث الطبيعية مثل حريق مفاجئ او هدم منزله او كارثة طبيعية ليس له دخل بها ويستحق الدعم والمساعدة.

كما يستحق طلب المساعدة للذين فقدوا وظائفهم وفي حالة التظلم سواء كان في العمل أو في حالة تأخر الراتب أو في حالات رفع المظالم ويعانون من مشكلة البطالة.

من اصيب بعجز وبسببه منع من العمل.

يطلب الدعم المالي المتعثرون بعدم سداد الدين حيث يتوجب عليهم سداد الديون والقروض ولا يتمكنون من سدادها.

من اصابتهم امراض مزمنة والحالات الطارئة والخاصة و لجميع الحالات التي لا تملك العلاج.

خطوات التقديم على طلب مساعدة مالية او وحدة سكنية من الديوان الملكي:

اتاح الديوان الملكي لاي شخص موجود داخل المملكة سواء سعودي الجنسية او مغترب ومقيم بالاراضي السعودية لتقديم طلب مساعدة طالما تنطبق عليه احدى الحالات المساعدة من الديوان الملكي دون تردد وسوف ينظر الى الطلب للحصول على المساعدة المطلوبة وتقديم الطلب كما فى الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الالكتروني لمنصة الديوان الملكي .

انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يظهر لك على الفور نموذج خطاب موجه لشؤون الديوان من خلاله تطلب المساعدة من الديوان الملكي، فعليك بكتابة كافة التفاصيل.

بعد الانتهاء من كتابة كل البيانات والمعلومات المطلوبة منك والتحقق من صحتها.

ثم قم بالضغط على كلمة “إرسال”، وبهذا تكون قد نجحت في إرسال الطلب للديوان الملكي.

بعدها بوقت قصير يتم دراسة الحالة وتوضيح ما كانت مستحقة للمساعدة أم لا.

ويمكن لصاحب طلب المساعدة إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني للديوان الملكي السعودي .

أو عبر إرسال الطلب الى العنوان التالي (الهدي 7636- الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية).

نموذج لكتابة طلب المساعدة من الديوان الملكي:

اولا ابدا الرسالة بالتسمية (بسم الله الرحمن الرحيم).

ثم التحية (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

ثم الشكر (لجلال الملك خادم الحرمين الشريفين و سمو الأمير على سعة صدره ثم كتابة مضمون الرسالة).

ثم شرح ظروف المالية والتي بسببها تم طلب المساعدة.

التاكيد على الاهتمام بطلب المساعدة والنظر إلي الطلب والاستجابة السريعة بعناية سمو الامير وجلالة الملك.

للتواصل مع الديوان الملكي السعودي والرقم المجاني:

عند الانتهاء من تقديم طلب للديوان الملكي السعودي من أجل الحصول علي المساعدات يجب على المتقدم بطلب المساعدة أن يقوم بالاتصال لمتابعة موقف طلبه من المساعدة عن طريق الاتصال بالأرقام الاتية: