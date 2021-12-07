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عمر شويل - جدة الفئات المستحقة sbis.hrsd.gov.sa في تسجيلات الضمان الاجتماعي المطور بالنظام الجديد، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات المستحق في التسجيلات الجديدة وأيضا التسجيلات القديمة ليشمل النظام الجديد فئات اشمل وأعم من النظام القديم كما تم تحديد الاستحقاق والأهلية في النظام القديم ليتم تحديد كيفية الحصول على الراتب والأسباب التي تمنع الحصول على المعاش الشهري لبعض الفئات، ويأتي ضمن قرارات جلالة خادم الحرمين الشريفين بتطوير منظومة الدعم لمستفيدي الضمان لتكون افضل وتكون أيضا مشمولة بالتدريب والتوظيف لتأهيل المسجلين لسوق العمل السعودي,

الفئات المستحقة sbis.hrsd.gov.sa موقع الضمان المطور ١٤٤٣ هل ظهرت نتائج الأهلية؟

وتقوم العديد من الوزارات والهيئات الحكومية بالمملكة بتحديث بيانات المستفيدين منها بينما جاء تحديث منظومة الضمان الاجتماعي لتصبح بالنظام المطور الجديد ضمن توسيع خدمات الوزارة لتشمل أعداد وفئات أوسع من مستفيدي الخدمة من وزارة التنمية الاجتماعية، ولا يقتصر النظام الجديد على تحديد فئات الاستحقاق حيث يشمل النظام المطور الاستعانة بالمؤسسات الخدمية والتدريبية لتأهيل المستفيدين للحصول على العمل أو الحصول على التأهيل اللازم ليقوم الفرد بالتنافس في سوق العمل والحصول على الفرص التشغيلية الأفضل وبذلك تكون الوزارة قامت بالدور المنوط بها وقامت بتوسيع الاستفادة من الموارد المتاحة لها.

الفئات المستحقة لرواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات المستحقة للدعم بعد توارد الأسئلة على الحساب الخاص بها عن الفئات المستحقة، حيث قام شاب سعودي بطرح السؤال التالي:

”أنا عمري 27 عاماً الوالد متوفى تخرجت من الجامعة واشتغلت بشركة وانتهى عقدي مع أزمة كورونا كان ينزل لي ساند وتوقف، الوالدة تأخذ ضمانا أقدر أقدم عليه ويصرفون لي مع العلم ساكن مع الوالدة في بيت للعائلة ضمان الوالدة ينزل لها فقط”

وجاء رد الوزارة على الحساب الرسمي على تويتر كالتالي:

“ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن”

ويتم احتساب المطلقات على هذا الأساس حيث يتم احتساب المطلقة التي تسكن في بيت أهلها ضمن أفراد الاسرة ولا يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لها إلا أذا قامت بالتسجيل كفرد مستقل وكان لها منزل مستقل عن منزل الاسرة، وبذلك تكون الفئات المستحقة للضمان كالتالي:

المواطن السعودي ولا يحق لغير السعوديين التسجيل والحصول على المعاشات.

المطلقة مع أبنائها والتي تقوم بالتسجيل كفرد مستقل عن الاسرة والتي ليس لها مورد مالي خاص ولا يكون لها وظيفة.

المرأة الأرملة مع ابناءها والتي ليس لها مورد للدخل.

الاسرة المهجورة والمعلقة التي هجرها رب الاسرة وليس لها مورد للدخل أو ريع مادي.

أسرة المسجونين والمدمنين على المخدرات أو الزوج الغائب الذي لا يعرف لها مكان.

يتم تسجيل الايتام وفيها اليتيم لأب متوفي واليتيم مجهول الاب أو اليتيمة مجهولة الاب.

يجوز لحاملي بطاقات التنقل التسجيل على حيثية يتيم متوفي الاب.

لا يجوز ان يتجاوز عمر الشباب الراغبين في التسجيل عن 35 عام وغير متزوجين.

كما لا يتم صرف الراتب لمن يكون داخل السجن أو دار الرعاية والإيواء.

يكون للرجل المتزوج من أكثر من زوجة الحق في التسجيل بالموقع ويتم احتساب كل زوجة كاسرة منفصلة.

الفئات الشبابية المستحقة للدعم

الشباب البالغين من العمر 18 عام وما يزالوا في المراحل التعليمية (ذكور).

الأبناء الذين بلغوا 26 عام ولم يحصلوا على فرص للعل.

الإناث اللاتي لم يتزوجن حتى عمر 26 عام.

الأنثى التي لم تحصل على فرصة عمل.

إضافة الدخل عند التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد

يكون من ضمن الشروط الأساسية للتسجيل والقبول في موقع الضمان الجديد أن يتم تسجيل جميع مصادر الدخل، حيث يتم اعتبار راتب الزوجة من مصادر دخل الاسرة كما يكون معاشات ورواتب حساب المواطن أيضا من الدخل الذي يدخل للأسرة، ويتم مراجعة بيانات المسجلين للتأكد من عدم حصول المسجلين على مصادر أخرى للدخل لم يتم تسجيلها وإلا يتم الحرمان من الاستحقاق.