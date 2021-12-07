موعد وطريقة التقديم على وظائف جداره 1443 وزارة المالية جميع التخصصات

التقديم على وظائف جداره 1443 وزارة المالية هو أكثر ما يرغب في معرفته الكثير من أبناء وبنات المملكة من الباحثين عن فرصة عمل مناسبة متوافقة مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية ، وسوف يتم لاحقًا على موقع ثقفني توضيح كل ما يخص وظائف جدارة الجديدة سواء الشروط أو موعد التقديم أو الخطوات التي لا بُد من اتباعها أيضًا لتقديم طلب الالتحاق بأي من هذه الوظائف بالتفصيل.

موعد التقديم على وظائف وزارة المالية 1443

[في المدّة ما بين 12 إلى 16 ديسمبر 2021م]، حيث قد أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السُّعُودية مؤخرًا عن وجود شواغر وظيفية بها مشمولة بسلم الوظائف للكثير من التخصصات والمؤهلات، وأوضحت أنه يُمكن الاطّلاع على تفاصيل هذه الوظائف من خلال منصة التوظيف الإلكتروني السُّعُودية (جدارة)، ولقد تقرر فتح باب التقديم في هذه الوظائف بداية من يوم الأحد الموفق الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر لعام 2021م على أن يستمر تلقي طلبات التوظيف حتى يوم 16 ديسمبر 2021م أيضًا.

رابط التقديم على وظائف جداره 1443 وزارة المالية

يُمكن لأي من الأفراد الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة المالية الجديدة اتباع الخطوات التالية للتسجيل بها:

الولوج إلى الرابط الرسمي منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة السُّعُودية

تسجيل الدخول إلى المنصة عبر بيانات بوابة النفاذ الوطني الموحد أو النقر على تسجيل جديد في حالة عدم وجود حساب مُسبق.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات الوظيفية المطلوبة من صاحب طلب التوظيف.

لا بُد من الحقق من صحة هذه البيانات لأنه في حالة عدم التطابق ووجود اختلافات سوف يتم رفض طلب التوظيف دون الرجوع إلى صاحبه.

بعد التأكد من صحة كافة البيانات، يتم الضغط على (التقديم على الإعلانات الوظيفية).

تحديد الرغبة الخاصة بالدخول إلى إعلان الوظيفة

من صفحة الوظائف المتوفرة عبر المنصة، يتم استعراضها واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها من بين الوظائف.

أخيرًا يتم حفظ الطلب.

سوف يتم معالجة الطب بعد انتهاء مدّة التقديم وإعلان النتيجة سواء القبول أو الرفض.

شروط وظائف وزارة المالية 1443 الجديدة

من أهم شروط التقدم إلى وظائف وزارة المالية الجديدة لعام 1443 هـ، ما يلي: