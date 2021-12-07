شروط الحصول علي منحة ارض مجانية زراعية من الديوان الملكي لمواطني المملكة

إليكم شروط وكيفية الاستعلام عن منحة ارض مجانية من الديوان الملكي لجميع المواطنين في السعودية حيث تعد مبادرة الأراضي المجانية هي من أشهر المبادرات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي بالتعاون مع وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لكل المواطنين السعوديين بحيث يمكنهم استغلال هذه الأرض الزراعية في بناء سكن خاص بهم وذلك للأفراد الغير قادرة ماديًا على شراء مسكن فاخر خاص بهم أو أي عقار سكني فيقومون بالتقديم على هذه المنحة للحصول على مسكن خاص.

شروط الحصول على منحة ارض مجانية من الديوان الملكي

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتحديد عدة شروط خاصة بالمنحة المجانية للحصول على أرض من الديوان الملكي وتمثلت الشروط فيما يلي:-

يجب على المواطن المتقدم للحصول على المنحة أن يكون سعودي الجنسية ويقيم في المملكة العربية السعودية.

إذا كانت المرأة تريد التقديم على المنحة يجب أن تكون مطلقة ولا يقل العمر الزمني لها عن 25 عامًا.

عمر المواطن السعودي المتقدم للحصول على المنحة يجب ألا يقل عن 18 عامًا.

كيفية التقديم على منحة الأرض الزراعية المقدمة من الديوان الملكي السعودي

يمكنكم اتباع الخطوات التالية للتقديم على منحة الأراضي الزراعية وهي:-

الدخول على رابط الموقع الرسمي لمنصة بلدي الإلكترونية.

النقر على “الخدمات الإلكترونية” الموجودة أمامك في الصفحة الرئيسية للمنصة.

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة منك والمعلومات الشخصية في المكان المخصص لها على المنصة ويجب التأكد تمامًا من صحتها.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ويجب أن تكون سارية المفعول.

بعد ذلك قم بالنقر على زر “الأرض المجانية” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منك الخاصة بالحصول على الأرض المجانية من الديوان.

الضغط على زر “حفظ” ثم النقر على أيقونة “إرسال الطلب للمراجعة”.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي للاستفسار وإرسال الشكاوى

يمكنكم التواصل مع الديوان الملكي في السعودي من أجل الاستفسار عن أي شيء بخصوص الخدمة أو إرسال أي شكاوى من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالديوان وهو 920030003 من خارج وداخل المملكة العربية السعودية.