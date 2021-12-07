نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنشاء حساب في الإسكان التنموي وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنشاء حساب في الإسكان التنموي من أهم الأشياء التي يبحث عنها الراغبين في الاستفادة من منصة الإسكان التنموي والحصول على السكن المناسب المتوفر من خلالها، حيث يمكنهم بمجرد التسجيل في إسكان الضمان الاجتماعي التقديم بكل سهولة على أن يتوفر لدى المتقدم شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة إنشاء حساب في الإسكان التنموي.

إنشاء حساب في الإسكان التنموي

تم إتاحة إنشاء حساب في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بكل سهولة من خلال المرور بالخطوات والإجراءات الموضوعة والتي تتلخص في:

خطوات إنشاء حساب الإسكان التنموي

التوجه إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالإسكان التنموي.

الضغط على تسجيل الأفراد.

يتم تحويل المستخدم إلى صفحة أخري يطلب الموقع من خلالها كتابة هوية المستخدم وكذلك تاريخ الميلاد بالصيغتين الميلادية والهجرية.

بعد ذلك يتوجب إدخال الرمز المتوفر بالصفحة والإشارة إلى كلمة التالي.

يطلب الموقع بعض المعلومات والبيانات الشخصية والمالية الخاصة بالمتقدم لإتمام عملية إنشاء الحساب بنجاح.

بمجرد الانتهاء من التسجيل يمكن البدء في تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وكذلك كلمة المرور التي تم اختيارها والبدء في التقديم على الإسكان التنموي.

ويمكن للمتقدم بعد الانتهاء من تقديم الطلب التوجه إلى إحدى الجمعيات الأهلية داخل المملكة كما يمكن متابعة الطلب من خلال وزارة الإسكان.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

تم وضع بعض الشروط الهامة من قبل وزارة الإسكان لاستحقاق الأفراد للتسجيل في الإسكان التنموي، وتتلخص هذه الشروط في:

ألا يكون المتقدم قبل سبق له الحصول على المزايا المقدمة من الإسكان التنموي.

أن يكون المتقدم من السعوديين مع ضرورة الإقامة الدائمة داخل المملكة.

تخطي سن الخامسة والعشرون.

عدم وجود دخل ثابت للراغب في التسجيل.

ضرورة أن يكون المتقدم ضمن المدرجين في القوائم الخاصة بالضمان الاجتماعي.

يتاح التسجيل في الإسكان التنموي للمطلقات في حالة تجاوز تاريخ الطلاق لعامين.

يتم قبول التقديم للسيدات الأرامل في حالة تسجيلهم بالضمان الاجتماعي.

كيف اعرف اني مسجل في الإسكان التنموي

يمكنك الحصول على إجابة لهذا التساؤل من خلال مرورك بالخطوات التالية:

عليك في البداية التوجه إلى منصة سكني.

إدخال معلومات الدخول الخاصة بك، والتي تتمثل في اسم المستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور.

من خلال القائمة الخاصة بالمسفيدين من سكني يمكنك البحث باستخدام رقم هويتك الوطنية أو البحث باستخدام الاسم.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

يمكن لأصحاب الطلبات الراغبين في معرفة كافة المعلومات المتعلقة باستحقاقهم للإسكان التنموي وكذلك شروط التقديم التواصل من خلال الرقم الموحد المتوفر من قبل الإسكان التنموي وهو199090.