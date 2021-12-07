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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إعفاء بنك الراجحي السعودي وخطوات التقديم عليه 1443 في المقال التالي
شروط إعفاء بنك الراجحي السعودي لكل من يهمه الأمر إليكم شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي وكيفية التقديم عليه 1443 حيث يقوم مصرف الراجحي السعودي كل عام بتقديم خدمة الإعفاء من سداد باقي الأقساط الخاصة بالقروض التي حصل عليها المواطنين وذلك في حالة تعثر بعض العملاء من استكمال مسيرة تسديدها بسبب ظروف معينة من الممكن أن يكون المواطن فقد مصدر رزقه لظرف طارئ أو الذين أصيبوا بالعجز الكلي الذي يمنعهم من سداد القرض أو كبار السن الذين ليس في مقدرتهم العمل والحصول على دخل شهري.
شروط الحصول على إعفاء بنك الراجحي السعودي 1443
يمكنكم الحصول على إعفاء مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية بعد استيفاء بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-
- الأشخاص التي تعرضت للوفاة.
- الذين أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أو أي إصابة تمنعهم من العمل.
- الأفراد الذين أصيبوا بأحد الأمراض المزمنة ولم تعد في مقدرتهم العمل.
- كبار السن الذين لم يعد باستطاعتهم العمل والحصول على دخل شهري ثابت يمكنهم من خلاله تسديد القرض.
خطوات وكيفية التقديم على إعفاءات البنك الراجحي السعودي
يمكنكم التقديم على الإعفاء الخاص بمصرف الراجحي السعودي عن طريق اتباع الخطوات التالية:-
- تقديم شهادة وفاة في حالة وفاة المقترض أو الشهادة التي تفيد العجز الكلي أو الإصابة نتيجة حادث ما.
- رقم عقد المقترض والتاريخ التي تم إصداره فيه.
- صورة من البطاقة الوطنية الشخصية ويجب أن تكون سارية المفعول.
- مستند من الشراكة وذلك في حالة أن يكون القرض كان قرض شراكة ومشترك به عدد من الأفراد.
- وثيقة رسمية من جهة عمل المواطن تفيد الراتب الشهري الذي يحصل عليه المقترض.
- تقديم كافة الأوراق الرسمية التي تفيد الحالة الصحة والجسدية ومدعومة من وزارة الصحة السعودية.
كيفية تقديم طلب الإعفاء الخاص بالراجحي السعودي 1443
- الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي السعودي.
- الضغط على “المصرفية الشخصية” ومنها قم باختيار “التمويل الشخصي”.
- قم باختيار التمويل الذي حصلت عليه.
- وثيقة رسمية تفيد هويتك الوطنية حتى تحصل على الإعفاء.
- أدخل كل الوثائق المطلوبة منك على الموقع ثم قم بالنقر على “تقديم الطلب”.
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