نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم شروط والأوراق المطلوبة لقرض العمل الحر للنساء من بنك التسليف في المقال التالي

اهم شروط والأوراق المطلوبة لقرض العمل الحر للنساء من بنك التسليف وكيفيه التقديم للحصول علي التمويل حيث يقدم بنك التسليف العديد من الخدمات من اجل تحسين مستوي الدخل وتلبيه احتياجات أصحاب المشروعات كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض العمل الحر للنساء للعمل في مشاريعهم الخاصة بعد أن تقوم العميلة بشرح المشروع التي ترغب به وتوضيح طبيعة العمل وتقديم الأوراق. اهم شروط تمويل العمل الحر للنساء لابد أن تكون سعودية الجنسية للحصول علي القرض مع توفير الضامن.

الحد الأدنى للعمر 18 سنه ولا يزيد عن 60 سنه.

يجب أن تتعدي فتره الحساب الخاص بها سنه علي الأقل.

الدخل الشهري للمتقدمة لا يتجاوز اربع عشر ألفا في الشهر والمدة لا تزيد عن 40 شهر.

تقديم الضمانات الكافية التي يطلبها البنك.

قيمة التمويل لا تتجاوز 60 ألف ريال سعودي فقط لا غير.

لا تتعدي المدة لقرض العمل الحر عن خمس سنوات.

تقديم الأوراق التي تثبت صحه المشروع. الأوراق المطلوبة للحصول علي قرض العمل الحر للنساء بطاقة الهوية الخاصة والعنوان الخاص بالمتقدم.

رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

رقم الهاتف و يجب أن يكون مسجل في منصة أبشر.

الوثيقة الخاصة بالعمل الحر. كيفيه التقديم للحصول علي قرض العمل الحر للنساء نبدأ بالدخول علي الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية ثم الضغط علي التقديم الإلكتروني.

نقوم بعد ذلك بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني ثم الضغط علي إضافة طلب جديد.

نختار طلب الحصول على تمويل جديد ثم الضغط علي تقديم.

نختار بعد ذالك الخدمات التخصصية ونقوم بالضغط علي تقديم ثم الضغط علي موافق للموافقه علي التعهدات.

نقوم بتحديد أقرب فرع تابع لبنك التنمية الاجتماعية.

نقوم بعد ذالك بتسجيل البيانات التي تظهر مع أرفاق المستندات المطلوبة والبيانات الحاضة بالمهنة.

بعد الانتهاء ندخل البيانات الخاصة بالكفيل ثم نضغط علي التالي.

وبعد ذلك نقوم باختيار الشريحة المناسبة لكي يتم التقديم على الخدمة ونرفق المستندات المطلوبة وبعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة حفظ.

بعد الانتهاء نضغط على كلمة أعتماد كل الملفات حتي يتم إرسال الطلب الخاص. الوسوم عمر شويل - جدة اهم شروط والأوراق المطلوبة لقرض العمل الحر للنساء من بنك التسليف error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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