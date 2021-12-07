نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نظام الاقامة الجديد في السعودية 2021.. وبعض المعلومات والتفاصيل الهامة عن نظام الإقامة الجديد للوافدين الأجانب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بالاعلان عن نظام الإقامة الجديد بدلا من النظام السابق وهو ما يسمي بالكفيل، حيث نص النظام الجديد علي أنه يمكن للأشخاص الأجانب أن يقيموا داخل المملكة سواء اقامة مؤقتة أو دائمة، وذلك مع وجود بعض الصلاحيات والمميزات الجديدة، مثل أن يتم مد الإقامة للاسرة لمدة 90 يوم، وفي ذلك المقال سوف نوضح لكم اهم الشروط التي يمكن من خلالها الإقامة في المملكة، كما نذكر لكم بعض التفاصيل الخاصة بنظام الإقامة الجديد.

تفاصيل عن نظام الإقامة الجديد في المملكة العربية السعودية

نظام الإقامة الجديد في السعودية هو الإقامة للوافدين الأجانب سواء إقامة دائمة أو مؤقتة وذلك وفقا لما تمنحة بعض السلطات المتخصصة في المملكة، حيث تتم ذلك من خلال بعض الأنظمة واللوائح التي حددتها المملكة، وهناك نوعين من الإقامة وهما الأقامة غير محددة المدة، والأقامة لمدة سنة يمكن تجديدها.

وقد قرر ان هذا النظام ليس فقط للوافدين الأجانب ولكن قد يمنح هذا النظام للزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودية حيث يتم منحها الجنسية السعودية والأقامة الدائمة، وايضا للزوج الأجنبي المتزوج من سعودية، كما يمكن منح الجنسية والأقامة الدائمة لكل من ولد في المملكة من مواطن أو مواطنة سعودية متزوجين من مواطنين أجانب.

شروط نظام الأقامة الجديد في المملكة العربية السعودية

عندما تم إصدار نظام الإقامة الجديد قد توفرت بعض الشروط الخاصة بالاقامة للوافدين الأجانب، وهي كالتالي:

تقديم تقرير طبي يوضح أنة خالي من أي مرض معدي.

أوراق تثبت عدم وجود أي شبه جنائية علية، أي خالي من السوابق.

عمر الوافد لا يقل عن الحادي والعشرون عاما.

تقديم جواز سفر ساري، والقدرة علي دفع بعض الرسوم التي يتم تحديدها من قبل اللوائح في المملكة العربية السعودية.

عندما يكون الوافد يعيش داخل المملكة فعلية أن تكون فترة وجودة واقامتة في المملكة نظامية.

وعندما يتم الموافقة علي الاقامة في المملكة العربية السعودية يقوم بالأتي خلال شهر تقريباً