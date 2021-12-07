بالتقسيط 50 ألف ريال بدون كفيل وموافقة فورية بدون تحويل الراتب

أتاحت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل بدون كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب وهي من أهم الخصائص التمويلية بالشركة ولا يشترط التمويل تعريف جهة العمل حيث متاح التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى 50 ألف ريال سعودي سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية كذلك يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى أربعة وعشرون شهر وأقل فترة سداد تمويل سنة كامل وعند الحصول عليه يمتلك المتقدم تمويل نقدي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة وهذا التمويل مقدم تحت رعاية مصرف الراجحي السعودي داخل أراضي المملكة.

أهم شروط الحصول على قرض نقدي لدى شركة إمكان للتمويل

من الممكن الحصول على التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية عبر موقع شركة إمكان للتمويل بالمملكة ولكن بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب قرض نقدي من الشركة وسوف نوضح لكم اليوم كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

يشترط التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 1900 ريال في حالة إذا كان المتقدم متقاعد عن العمل في المملكة.

كذلك يطلب من الموظف المتقدم لطلب التمويل الميسر 2000 ريال سعودي في السعودية.

يحتاج العميل المتقدم توفير حساب لدى بنك الراجحي مع إحضار تقرير سمة السعودي.

توفير سجل ائتماني جيد عن التمويل المناسب الذي يرغب فيه العمير المتقدم لدى شركة إمكان للتمويل.

مدة العمل المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان ستة أشهر من العاملين في القطاع الخاص فقط.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 22 عام حتى 60 عام فقط لا غير لدى شركة إمكان.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي