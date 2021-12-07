نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جدارة” رابط التقديم على وظائف إمارة الجوف 1443 وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من شباب وفتيات المملكة العربية السعودية هذه الساعات عن رابط التقديم على وظائف إمارة الجوف عبر جدارة على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن إمارة الجوف قد صرحت بأنها فتحت باب التقديم أمام جميع الشباب السعودي ل 22 وظيفة إدارية للجنسين من المرتبة الخامسة إلى التاسعة عبر امنصة جدارة للتوظيف، وتُعد منصة جدارة أحد أبرز المنصات للتوظيف في المملكة العربية السعودية حيث يقوم الشباب إدخال كافة بياناتهم بعد التخرج والمؤهل الدراسي ومتابعة الوظائف المطروحة على المنصة بين الحين والآخر، ونحن في موقعنا “ثقفني” نهتم بكافة أخبار الوظائف السعودية الحكومية والخاصة لموافاتكم بها، ونوضح لكم في هذه المقالة خطوات التقديم على وظائف منطقة الجوف كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف وزارة المالية للنساء عبر جدارة، فتابعونا.

التقديم على وظائف إمارة الجوف

أعلنت إمارة الجوف أنها ستستقبل طلبات التقديم على الوظائف المطروحة من يوم الأحد 16 ربيع الآخر حتى الخميس 20 ربيع الآخر 1443، وقد وضحت أنه يُمكن لكل الشباب والفتيات في السعودية التقديم على الوظائف من خلال الموقع الرسمي لمنصة جدارة للتوظيف، فقط قم بالدخول إليه وقدم على الوظيفة المناسبة لك.

شروط التقديم على الوظائف

لا بد من توفر شروط معينة في كل من يريد التقديم على الوظائف المذكورة من الجنسين، ونوضح لكم كافة الشروط كالتالي:

أولاً لا بد من اجتياز المتقدم لكافة الإختبارات والمقابلات الشخصية واختبارات القدرة المعرفية.

ثانياً يجب معادلة المؤهل العلمي من وزارة التعليم لكل من حصل على مؤهله خارج المملكة.

ثالثاً تُعطى الأولوية للمتقدمين الحاصلين على مؤهل غير تربوي.

ومن تنطبق عليه هذه الشروط يُمكنه التقديم على الوظيفة المناسبة له عبر منصة جدارة للتوظيف.

الفئات المستهدفة

يستهدف الإعلان جميع الحاصلين على مؤهلات البكالريوس والماجستير والدكتوراة بالإضافة إلى الحاصلين على خريجي المعاهد التخصصية بعد الثانوية العامة، ومن الجدير بالذكر أنه هناك أولوية لكل الخريجين من تخصصات غير تربوية.

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